João Fonseca mira duelo com Shelton e destaca evolução: 'Me sinto preparado' Brasileiro encara o atual número 10 do mundo pelas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal

João Fonseca terá mais um grande desafio pela frente no Masters 1000 de Montreal. Depois de superar Stefano Tsitsipas e Casper Ruud nas rodadas anteriores, o brasileiro enfrenta Ben Shelton, número 10 do ranking mundial, neste domingo (9), pelas oitavas de final do torneio canadense.

O confronto será mais uma oportunidade para Fonseca medir seu nível diante de um adversário do top 10. O brasileiro chega embalado após duas vitórias importantes e acredita que a sequência de partidas contra jogadores experientes contribuiu para sua evolução.

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— Só jogador bom, mas no lugar que a gente quer chegar, a gente tem que enfrentar esses caras. No último um ano e meio eu aprendi bastante, consegui ter muita evolução, fui pegando ritmo, então me sinto preparado para enfrentar os melhores — afirmou Fonseca, em entrevista à ESPN.

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João Fonseca valoriza vitória sobre Ruud

Na sexta-feira (7), João Fonseca derrotou Casper Ruud por 2 sets a 0 e garantiu presença nas oitavas de final. Apesar do placar, o brasileiro precisou lidar com momentos de pressão, principalmente durante o primeiro set, definido no tie-break.

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Para Fonseca, partidas equilibradas também são importantes para o desenvolvimento de um jogador. O brasileiro destacou a capacidade de resistir nos momentos difíceis como um dos pontos positivos do triunfo sobre o norueguês.

— Dizem que é bom ganhar de 6/1, 6/2, mas às vezes é bom ganhar sofrido também. Foi um jogo muito difícil, contra um jogador muito duro, muito experiente e que sabe lidar com esses momentos importantes da partida — explicou.

O brasileiro contou ainda que precisou ajustar o desempenho do saque durante o confronto. A partir da evolução ao longo da partida, conseguiu encontrar melhores soluções e acelerar o ritmo.

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— Comecei sacando mal, o meu saque não estava entrando, mas fui aprendendo a sofrer, conseguindo ter todas essas evoluções. Eu acho que eu fui cada vez mais veloz e aí as coisas foram acontecendo — completou.

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João cerra o punho na vitória sobre Casper Ruud em Montreal (Foto; Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP )

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