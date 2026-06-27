Estreia de João Fonseca em Wimbledon: saiba que horas começa o jogo Brasileiro enfrenta o espanhol Roberto Bautista Agut na Quadra 18

João Fonseca inicia nesta segunda-feira (29) sua campanha em Wimbledon 2026. O brasileiro enfrenta o espanhol Roberto Bautista Agut na Quadra 18, no terceiro jogo da programação do dia. A partida deve começar por volta do meio-dia (horário de Brasília).

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Cabeça de chave número 24, João Fonseca disputa sua segunda participação na chave principal do Grand Slam britânico. Em 2025, o brasileiro venceu o britânico Jacob Fearnley e o norte-americano Jenson Brooksby antes de ser eliminado pelo chileno Nicolás Jarry na terceira rodada, seu melhor resultado até agora no torneio.

O adversário desta estreia é um dos jogadores mais experientes do circuito. Aos 38 anos, Roberto Bautista Agut disputa Wimbledon pela 12ª vez e tem como principal campanha a semifinal de 2019. O espanhol vive a reta final da carreira, e esta pode ser sua última participação no Grand Slam inglês. O confronto marcará o primeiro encontro entre os dois tenistas.

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A Quadra 18, palco da partida, também é um local histórico em Wimbledon. Foi nela que aconteceu o jogo mais longo da história do tênis, em 2010, quando o norte-americano John Isner derrotou o francês Nicolas Mahut após 11 horas e cinco minutos de disputa, distribuídas ao longo de três dias.

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Programação de Wimbledon nesta segunda-feira

Na Quadra Central, a partir das 9h30 (horário de Brasília), o atual campeão Jannik Sinner enfrenta o sérvio Miomir Kecmanovic. Em seguida, a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, estreia contra Teodora Kostovic. Fechando a programação da principal quadra, Yibing Wu encara o heptacampeão Novak Djokovic.

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Na Quadra 1, os jogos começam às 9h. Emma Raducanu abre a programação diante da croata Antonia Ruzic. Depois, Daniil Medvedev enfrenta Marin Cilic, enquanto Mirra Andreeva mede forças com Magda Linette.

Já a Quadra 2 recebe, a partir das 7h, os confrontos de Jessica Pegula, Felix Auger-Aliassime e Cameron Norrie. Mais tarde, por volta das 12h30, Coco Gauff estreia contra Tamara Korpatsch.

João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

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