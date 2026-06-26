Definido o adversário de João Fonseca na estreia em Wimbledon Brasileiro enfrenta veterano espanhol na primeira rodada do Grand Slam

De volta à grama, João Fonseca já tem definido o adversário para a estreia em Wimbledon. O número 1 do Brasil, e 27º do ranking mundial, entra em quadra na próxima segunda-feira (29), pela primeira rodada do terceiro Grand Slam da temporada. Assim como em Roland Garros, o brasileiro se destaca como cabeça de chave.

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Fonseca terá pela frente um veterano do tênis mundial: Roberto Bautista Agut. Em sua temporada de despedida do circuito ATP, o espanhol de 38 anos encontrará o jovem tenista pela primeira vez na carreira. O desempenho de Agut na grama, em 2026, se destaca por uma vitória em relação ao brasileiro, que segue sem sucesso na chave simples.

➡️ João Fonseca é vice-campeão de duplas no ATP 500 de Halle

João Fonseca desiste de último torneio no circuito ATP

João Fonseca se retirou do ATP 250 de Eastbourne. O tenista publicou comunicado nas redes sociais informando que sentiu um desconforto no ombro e decidiu se poupar para a disputa de Wimbledon. A estreia no torneio estava prevista para esta quarta-feira (24), contra o anfitrião Gilles Hussey (293º).

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O número 1 do Brasil voltaria à ação na grama poucos dias após o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle, ao lado de Daniel Altmaier. Em sua primeira competição na superfície nesta temporada, Fonseca parou na estreia da chave de simples, após derrota em sets diretos diante do alemão Yannick Hanfmann.

João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio Open (Foto: Fotojump)

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