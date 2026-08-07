João Fonseca manda recado para Bia Haddad após vitória Paulistana anunciou pausa na carreira nesta sexta-feira, nas redes sociais

Os dois melhores tenistas do país tiveram uma sexta-feira bastante distinta. Enquanto Bia Haddad, de 30 anos, anunciou que dará uma pausa na carreira, João Fonseca alcançou inédita vaga às oitavas de final do Masters 1000 do Canadá, em Montreal. Após a nova vitória, em entrevista à ESPN, o número 1 do Brasil mandou uma mensagem carinhosa à tenista paulistana, em mais um gesto de empatia.

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- Até me arrepio, porque a gente conversa bastante, a Bia é uma mulher com muito poder, inspira diversas crianças, me inspira muito, pela pessoa que ela é, pela atleta que é. Ela é uma menina demais, fora da quadra, todo mundo gosta dela, é incrível, e eu só desejo tudo de melhor para ela e para o Alex (noivo). Desejo tudo de bom para eles, que ela descanse e volte com tudo para o lugar onde ela deve estar - disse o carioca de 19 anos.

O número 1 do Brasil aproveitou para mandar uma mensagem a quem costuma criticar a melhor tenista do país (entre as mulheres) desde Maria Esther Bueno, ex-top 10 e semifinalista de Roland Garros em 2023:

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- Vamos parar de 'atacar' hate, e , sim, acolher os brasileiros - pediu o número 27 do mundo.

Momentos antes, ainda na quadra, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira falou sobre sua segunda vitória no Masters 1000 de Montreal. Dessa vez por 7/6 (6) e 6/3 sobre o norueguês Casper Ruud, 14º do mundo.

- Casper é muito inteligente, adversário difícil. Estou bem feliz com a maneira como me comportei hoje, vitórias como essas nos dão muita confiança - disse João Fonseca, que vai subindo duas posições, assumindo a 25ª colocação no ranking mundial, uma abaixo de sua melhor na carreira. No dia 3 de novembro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou ao 24º lugar, a terceira melhor posição de um tenista do país (atrás apenas de Guga, 1º, e Thomaz Bellucci, 21º).

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João Fonseca joga no domingo

O número 1 do Brasil volta à quadra central no domingo, para enfrentar o atual campeão, o americano Ben Shelton, 10º do mundo.

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