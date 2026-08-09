Eliminada no Canadá, Sabalenka tem liderança garantida por mais uma semana
No topo do ranking desde 2024, bielorrussa pode ter diferença encurtada para quatro pontos
Com a liderança do ranking mundial ameaçada, Aryna Sabalenka foi eliminada nas oitavas de final do WTA 1000 de Toronto neste sábado (8). A derrota por 2 sets a 1 — parciais de 7/6 (3), 4/6 e 6/4 — para a russa Ekaterina Alexandrova abre margem para a cazaque Elena Rybakina colar na disputa pelo top 1, embora a posição esteja assegurada pela tenista bielorrussa até a próxima competição.
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Em caso de título da número 2 do mundo, a diferença entre as duas cairá para apenas quatro pontos — 8.670 a 8.666. Sabalenka ocupa o primeiro lugar do ranking da WTA desde 21 de outubro de 2024, tendo estado no mesmo posto entre setembro e novembro de 2023.
A campanha no Canadá rendeu 120 pontos a Sabalenka, que buscava uma conquista inédita para sua galeria. O foco agora é o WTA 1000 de Cincinnati, onde a bielorrussa defenderá os pontos que somou por ter alcançado as quartas de final no ano passado. O torneio acontece a partir do dia 13 de agosto e antecede o US Open, último Grand Slam da temporada.
Por outro lado, Rybakina segue com saldo negativo de 270 pontos em Toronto por ainda defender a pontuação de 2025, quando chegou à semifinal. Em Cincinnati, ela também entrará em quadra para assegurar os pontos de semifinalista.
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Algoz de Sabalenka tenta quebrar 'maldição'
Ekaterina Alexandrova tenta escapar da "maldição" das algozes de Sabalenka. A maioria das atletas que venceram a número 1 do mundo este ano caiu logo na rodada seguinte. A russa encara a ucraniana Elina Svitolina nas quartas de final.
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