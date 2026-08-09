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Eliminada no Canadá, Sabalenka tem liderança garantida por mais uma semana

No topo do ranking desde 2024, bielorrussa pode ter diferença encurtada para quatro pontos

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 18:46
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Com expressão de frustração, Aryna Sabalenka deixa a quadra central do Estádio IGA com uma mochila vermelha após ser eliminada do WTA 1000 de Montreal
Aryna Sabalenka lidera o ranking da WTA (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES)

Com a liderança do ranking mundial ameaçada, Aryna Sabalenka foi eliminada nas oitavas de final do WTA 1000 de Toronto neste sábado (8). A derrota por 2 sets a 1 — parciais de 7/6 (3), 4/6 e 6/4 — para a russa Ekaterina Alexandrova abre margem para a cazaque Elena Rybakina colar na disputa pelo top 1, embora a posição esteja assegurada pela tenista bielorrussa até a próxima competição.

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Em caso de título da número 2 do mundo, a diferença entre as duas cairá para apenas quatro pontos — 8.670 a 8.666. Sabalenka ocupa o primeiro lugar do ranking da WTA desde 21 de outubro de 2024, tendo estado no mesmo posto entre setembro e novembro de 2023.

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A campanha no Canadá rendeu 120 pontos a Sabalenka, que buscava uma conquista inédita para sua galeria. O foco agora é o WTA 1000 de Cincinnati, onde a bielorrussa defenderá os pontos que somou por ter alcançado as quartas de final no ano passado. O torneio acontece a partir do dia 13 de agosto e antecede o US Open, último Grand Slam da temporada.

Por outro lado, Rybakina segue com saldo negativo de 270 pontos em Toronto por ainda defender a pontuação de 2025, quando chegou à semifinal. Em Cincinnati, ela também entrará em quadra para assegurar os pontos de semifinalista.

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Desapontada, Aryna Sabalenka vira a raquete de ponta-cabeça sobre a quadra após ser eliminada do WTA 1000 de Toronto
Aryna Sabalenka caiu para Ekaterina Alexandrova no WTA 1000 de Toronto (Foto: Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES)

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Algoz de Sabalenka tenta quebrar 'maldição'

Ekaterina Alexandrova tenta escapar da "maldição" das algozes de Sabalenka. A maioria das atletas que venceram a número 1 do mundo este ano caiu logo na rodada seguinte. A russa encara a ucraniana Elina Svitolina nas quartas de final.

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