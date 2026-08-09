João Fonseca cai para Ben Shelton e se despede de Montreal nas oitavas Brasileiro sofreu segunda derrota para o número 10 do mundo, que avança para defender o título

A primeira campanha de João Fonseca na volta da gira de quadra rápida terminou neste domingo (9). Nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, o número 1 do Brasil e 27 do mundo foi derrotado pelo americano Ben Shelton, top 10 do ranking da ATP e atual campeão do torneio canadense, por 2 sets a 0, nas parciais de 6/3 e 7/6 (3). A partida foi disputada na quadra central do Estádio IGA.

Foi o segundo encontro no circuito profissional entre os tenistas, considerados talentos da nova geração, e a segunda vitória de Ben Shelton. Em abril deste ano, o estadunidense levou a melhor sobre o brasileiro nas quartas do ATP 500 de Munique, por 2 sets a 1.

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Com a eliminação, João Fonseca perde a oportunidade de igualar seu melhor resultado em um Masters 1000. Em Monte Carlo, o carioca de 19 anos caiu para Alexander Zverev, também nas quartas de final.

João volta as atenções para o Masters 1000 de Cincinnati, competição que antecede o US Open, último Grand Slam da temporada. A chave de simples masculina começa já na próxima quinta-feira (13).

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Classificado para as quartas, Shelton aguarda o vencedor do confronto entre o holandês Botic van de Zandschulp (70º) e o tcheco Jakub Mensik (17º), que será definido ainda neste domingo.

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➡️ Veja os lances de João Fonseca x Ben Shelton pelas oitavas do Masters 1000 de Montreal

Como foi a derrota de João Fonseca

João Fonseca em ação nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, contra Ben Shelton (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

1º SET

Com os atletas ainda entrando em ritmo de jogo, os dois primeiros games foram de saques irregulares. João aproveitou os erros de Ben Shelton no primeiro serviço, mas foi quebrado em seguida. Os games seguintes foram mais disputados, com o brasileiro explorando o ponto fraco do americano, o backhand, por meio da cruzada de direita. Ambos conseguiram confirmar seus respectivos saques: 3 a 3.

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Ben Shelton chegou a quatro games com um de zero, pressionando João Fonseca com saques abertos e potentes. O brasileiro teve três vantagens consecutivas no game seguinte e não conseguiu concluir, sendo quebrado após subir à rede em duas tentativas. O saque retornou para o americano, que fez valer a posse com novo game de zero: 6 a 3.

2º SET

João voltou do intervalo impondo agressividade no saque e garantiu um game de zero. Nos dois seguintes, ficou a um ponto de repetir o feito, mas dessa vez não deixou escapar a vantagem. Com um lobby no segundo e um duelo na rede vencido no terceiro, o brasileiro surpreendeu Shelton e abriu 3 a 0.

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Depois de Shelton confirmar o saque, João teve o serviço a favor e a vantagem em dois momentos, mas dores no tornozelo direito impactaram seu rendimento nas últimas bolas. O americano aproveitou para diminuir e, embalado pela reação, buscou o empate com um game de zero: 3 a 3.

Ambos voltaram a impor seus estilos por meio do saque, garantindo vitórias tranquilas nos games seguintes. João chegou a estar a um game do empate duas vezes (5 a 4 e 6 a 5), porém foi contido pelo terceiro game de zero sofrido na parcial. No tie-break, Ben Shelton se mostrou superior nas trocas de bolas e fechou o jogo: 7 a 6 (3).

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