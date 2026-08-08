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Aos 45 anos, Roger Federer retorna ao US Open para exibição

Ícone do tênis mundial faz aniversário neste spabado (8)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
08/08/2026 14:46
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Federer assiste ao jogo entre o australiano Alex De Minaur e o sérvio Novak Djokovic
Federer assiste ao jogo entre o australiano Alex De Minaur e o sérvio Novak Djokovic (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O próximo Grand Slam da temporada 2026 terá a participação de uma lenda do tênis. Roger Federer, que completa 45 anos neste sábado (8), retornará ao Arthur Ashe Stadium, em Nova Iorque, para uma partida de exibição. Dono de cinco títulos, o suíço disputou sua última partida oficial pelo torneio em 2019.

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O evento está marcado para o dia 25 de agosto, e terá a presença de outros ícones do tênis, como Andre Agassi, Andy Roddick e John McEnroe. Roger Feder dominou o US Open ao conquistar cinco títulos consecutivos de 2004 a 2008, o único tenista do mundo a realizar esse feito.

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— O US Open sempre foi um dos torneios mais especiais para mim. Muitos dos momentos inesquecíveis da minha carreira aconteceram em Nova York, e o Arthur Ashe Stadium é um lugar que significa muito para mim - disse, em comunicado divulgado no anúncio da realização do evento.

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Recordista de títulos (8), Roger Federer chega a Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
Recordista de títulos (8), Roger Federer chega a Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Homenagem no Hall da Fama

O mês de aniversário será de muitas comemorações para Roger Federer. No dia 29 de agosto, ele será oficialmente integrado ao Hall da Fama Internacional do Tênis, em cerimônia que acontecerá em Newport, em Long Island, nos Estados Unidos. A homenagem, realizada desde 1954, prestigia os maiores atletas e personalidades da modalidade, e já contemplou os brasileiros Maria Esther Bueno e Gustavo Kuerten, o Guga.

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Federer encerrou sua carreira no tênis profissional em setembro de 2022, aos 41 anos, na Laver Cup, em Londres. Na ocasião, ele disputou uma partida de duplas ao lando de seu grande rival, o espanhol Rafael Nadal.

Ao longo de sua carreira, Federer conquistou 103 títulos no circuito da ATP, sendo 20 troféus de Grand Slam. Ele permaneceu por 310 semanas como número 1 do mundo e conquistou o ouro olímpico nas duplas nos Jogos de Pequim 2008, ao lado de Stan Wawrinka.

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