Rival de estreia de João Fonseca em Wimbledon vive jejum de vitórias Espanhol Agut perdeu as últimas seis estreias de Grand Slams

Semifinalista de Wimbledon em 2019, seu melhor resultado em Grand Slams na carreira, Roberto Bautista-Agut será o rival de estreia de João Fonseca na grama britânica, na segunda-feira. Aos 38 anos e vivendo a última temporada da carreira, o experiente espanhol atravessa um jejum de vitórias, inclusive em Grand Slams, que são os quatro mais importantes torneios do circuito.

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➡️Definido o adversário de João Fonseca na estreia em Wimbledon

➡️Djokovic volta ao caminho de João Fonseca em Wimbledon

Gráfico mostra feitos da carreira do tenista espanhol Roberto Bautista Agut (Reprodução)

A última vez que o veterano da Espanha ganhou uma estreia desse nível foi no US Open de 2024. Naquela semana, Agut, ex-número 9 do mundo e atual 163º, era o 67º melhor do planeta e superou o italiano Luca Nardi (90º). Na sequência, perdeu para o americano Ben Shelton (13º). De lá pra cá, em Slams, as derrotas em primeiras rodadas foram para o canadense Dennis Shapovalov (56º, no Australian Open), o dinamarquês Holger Rune (10º, Roland Garros) e os britânicos Cameron Norrie (61º, em Wimbledon) e Jakob Fearnley (60º, no US Open), todas em 2025.

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Na temporada atual, em Slams, o espanhol foi surpreendido pelo chinês Juncheng Shang (318º) logo na abertura do Australian Open e pelo americano Brandon Nakashima em Roland Garros (35º).

Jejum também em torneios ATP

Em torneios ATP (excluindo os Challengers), Agut não vence uma partida em chave principal desde o início de maio, no Masters 1000 de Roma, no saibro. Naquela ocasião, Agut (então 98º) derrotou o anfitrião Francesco Maestrelli (112º), por 6/3 e 7/6 (2). Na rodada seguinte, entretanto, o revés veio diante do americano Brandon Nakashima, por 6/4 e 6/0.

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Desde então, Agut perdeu na estreia de Roland Garros, para o mesmo algoz do torneio na capital italiana, e para o também americano Marcos Giron (88º) no ATP 250 de Stuttgart, na grama. Em seguida, Bautista caiu na primeira rodada do Challenger de Prostejov, para o tcheco Hynek Barton (275º). Semana passada, em torneio nesse mesmo piso, o espanhol caiu na segunda rodada do qualifying do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O carrasco da vez foi o belga Raphael Collington (51º).

🔹Chave projetada do João Fonseca em Wimbledon!



R1: 🇪🇸Agut (163º)

R2: 🇳🇱de Jong (74º) / 🇦🇺Hijikata (83º)

R3: 🇷🇺Rublev (13º) / 🇳🇱van de Zandschulp (52º)

OF: 🇷🇸Djoković (8º) / 🇫🇷Rinderknech (28º)

QF: 🇨🇦Aliassime (4º) / 🇺🇸Tien (18º)

SF: 🇮🇹Sinner (1º) / 🇷🇺Medvedev (9º)

F: 🇩🇪Zverev… pic.twitter.com/Yhnfmljmab — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) June 26, 2026

Adversário de João Fonseca caiu 48 posições no ranking

Com quatro vitórias em 16 jogos na temporada, em torneios ATP, Agut caiu 48 posições na segunda-feira (22), na última atualização do ranking. João Fonseca, por sua vez, perdeu duas e está em 27º.

O espanhol soma 436 triunfos e 301 derrotas, em chaves principais de ATP na carreira, e 12 títulos. Apenas um deles, o primeiro, em 's-Hertogenbosch, na Holanda, em 2014, foi na grama, o piso do duelo contra o número 1 do Brasil.

Em Wimbledon, Agut tem 22 vitórias e 10 derrotas. Desde a semifinal de 2019, quando perdeu para o sérvio Novak Djokovic em quatro sets, seus melhores resultados em Londres foram as oitavas de final, alcançadas em 2021 e 2024, ocasiões nas quais foi superado pelo canadense Dennis Shapovalov e o americano Tommy Paul, respectivamente.

João Fonseca, por sua vez, estreou na grama britânica em 2025, alcançando a terceira rodada, quebrando uma escrita de 15 anos para o tênis brasileiro. O último anfitrião a ir tão longe em Wimbledon foi o paulista Thomaz Bellucci, em 2010.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca

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