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Rival de estreia de João Fonseca em Wimbledon vive jejum de vitórias

Espanhol Agut perdeu as últimas seis estreias de Grand Slams

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:34
Atualizado há 2 minutos
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O espanhol Roberto Bautista Agut devolve a bola de direita
O espanhol Roberto Bautista Agut devolve a bola de direita (Reprodução)

Semifinalista de Wimbledon em 2019, seu melhor resultado em Grand Slams na carreira, Roberto Bautista-Agut será o rival de estreia de João Fonseca na grama britânica, na segunda-feira. Aos 38 anos e vivendo a última temporada da carreira, o experiente espanhol atravessa um jejum de vitórias, inclusive em Grand Slams, que são os quatro mais importantes torneios do circuito.

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    Gráfico mostra feitos da carreira do tenista espanhol Roberto Bautista Agut
    Gráfico mostra feitos da carreira do tenista espanhol Roberto Bautista Agut (Reprodução)

    A última vez que o veterano da Espanha ganhou uma estreia desse nível foi no US Open de 2024. Naquela semana, Agut, ex-número 9 do mundo e atual 163º, era o 67º melhor do planeta e superou o italiano Luca Nardi (90º). Na sequência, perdeu para o americano Ben Shelton (13º). De lá pra cá, em Slams, as derrotas em primeiras rodadas foram para o canadense Dennis Shapovalov (56º, no Australian Open), o dinamarquês Holger Rune (10º, Roland Garros) e os britânicos Cameron Norrie (61º, em Wimbledon) e Jakob Fearnley (60º, no US Open), todas em 2025.

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    Na temporada atual, em Slams, o espanhol foi surpreendido pelo chinês Juncheng Shang (318º) logo na abertura do Australian Open e pelo americano Brandon Nakashima em Roland Garros (35º).

    Jejum também em torneios ATP

    Em torneios ATP (excluindo os Challengers), Agut não vence uma partida em chave principal desde o início de maio, no Masters 1000 de Roma, no saibro. Naquela ocasião, Agut (então 98º) derrotou o anfitrião Francesco Maestrelli (112º), por 6/3 e 7/6 (2). Na rodada seguinte, entretanto, o revés veio diante do americano Brandon Nakashima, por 6/4 e 6/0.

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    Desde então, Agut perdeu na estreia de Roland Garros, para o mesmo algoz do torneio na capital italiana, e para o também americano Marcos Giron (88º) no ATP 250 de Stuttgart, na grama. Em seguida, Bautista caiu na primeira rodada do Challenger de Prostejov, para o tcheco Hynek Barton (275º). Semana passada, em torneio nesse mesmo piso, o espanhol caiu na segunda rodada do qualifying do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O carrasco da vez foi o belga Raphael Collington (51º).

    Adversário de João Fonseca caiu 48 posições no ranking

    Com quatro vitórias em 16 jogos na temporada, em torneios ATP, Agut caiu 48 posições na segunda-feira (22), na última atualização do ranking. João Fonseca, por sua vez, perdeu duas e está em 27º.

    O espanhol soma 436 triunfos e 301 derrotas, em chaves principais de ATP na carreira, e 12 títulos. Apenas um deles, o primeiro, em 's-Hertogenbosch, na Holanda, em 2014, foi na grama, o piso do duelo contra o número 1 do Brasil.

    Em Wimbledon, Agut tem 22 vitórias e 10 derrotas. Desde a semifinal de 2019, quando perdeu para o sérvio Novak Djokovic em quatro sets, seus melhores resultados em Londres foram as oitavas de final, alcançadas em 2021 e 2024, ocasiões nas quais foi superado pelo canadense Dennis Shapovalov e o americano Tommy Paul, respectivamente.

    João Fonseca, por sua vez, estreou na grama britânica em 2025, alcançando a terceira rodada, quebrando uma escrita de 15 anos para o tênis brasileiro. O último anfitrião a ir tão longe em Wimbledon foi o paulista Thomaz Bellucci, em 2010.

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