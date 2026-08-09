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Fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca

Egídio Magalhães Jr. viaja com a equipe do número 1 do Brasil desde janeiro de 2024

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 08:00
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Catan é o jogo de estratégia preferido de João Fonseca e sua equipe nas viagens
Egídio Magalhães, fisioterapeuta de João Fonseca, sorri (Foto: Gustavo Loio/Lance!)

Entre as muitas viagens no circuito profissional, as partidas e treinos, obviamente, são prioridade para João Fonseca e sua equipe. E, nos momentos de folga, um hábito do número 1 do Brasil, que está nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, é um jogo de tabuleiro e estratégia chamado Catan. Quem revelou foi o fisioterapeuta Egídio Magalhães Jr., na segunda parte da entrevista exclusiva ao Lance!

- Depois dos treinos, jantamos juntos e jogamos o Catan, em que temos que conquistar os territórios, fazer casa, cidade e aí tem as pontuações. Minha esposa gosta muito de jogo de tabuleiro, tem uns 400 - diverte-se, Egídio, ao contar.

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A paixão da equipe, leia-se João, o técnico Guilherme Teixeira, Egídio e o preparador físico, Emmanuel Jimenez, o Manolo, pelo Catan vem de outros carnavais. Ou melhor, de outra temporada. E o tenista faz questão de ser vencedor também fora de quadra.

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- O irmão dele (do João) comprou o jogo quando a gente estava na Austrália, e começamos a praticar em Estoril (em Portugal, onde o tenista jogou o Challenger local em abril). E a gente não parou mais de jogar. Tem uma disputa acirrada. O João e o Gui são muito competitivos, buscam esse protagonismo, enquanto eu e Manolo gostamos mais de curtir o jogo, deixamos para eles dividirem a liderança.

Antes da descoberta do Catan, João Fonseca e sua equipe se divertiam jogando buraco, famoso jogo de baralho. Egídio garante que o técnico e o pupilo também tinham melhor aproveitamento que os dois companheiros de time.

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Corridas nas viagens

Catan à parte, nas viagens ao redor do mundo, outro hábito de Egídio é a corrida. Desde o início de 2024, quando passou a viajar com Gui, João e Manolo, o fisioterapeuta acumula alguns quilômetros, nesse hobby, na bagagem.

- Como a gente tem as rotinas bastante organizadas, com muito pouco tempo livre, a corrida me dá oportunidade de conhecer o mundo. Eu marco os pontos turísticos, corro até eles e faço as fotos. Correr me dá essa oportunidade de conhecer o mundo, lugares históricos.

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João Fonseca com o técnico Guilherme Teixeira e o fisioterapeuta Egídio Magalhães em treino no Rio Open (Foto: Fotojump/Divulgação)
João Fonseca com o técnico Guilherme Teixeira e o fisioterapeuta Egídio Magalhães em treino no Rio Open (Foto: Fotojump/Divulgação)

Elogios a Bucareste

Entre tantas cidades, Egídio se surpreendeu, positivamente, com uma que conheceu em abril de 2024. Naquela semana, João Fonseca alcançou, pela segunda vez na carreira, as quartas de final de um ATP, perdendo para o chileno Alejandro Tabilo. Dois meses antes, o carioca chegou nessa fase no Rio Open, quando venceu suas duas primeiras partidas de ATP.

- Alguns lugares me impressionaram muito, como, por exemplo, Bucareste (na Romênia). Achei a cidade linda e não fazia ideia de que era tão bonita. Realmente, é muito legal.

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Com tanta experiência na bagagem, Egídio Magalhães Jr. nem pensa duas vezes ao responder o local preferido, no exterior. Foi no local onde o pupilo de Gui Teixeira estreou (com vitória) em Masters 1000 na carreira, em 2024 (vencendo o americano Alex Michelsen). Naquela semana, o jovem carioca, então com 17 anos, era apenas o 242º do mundo.

- Eu amo Madri, a cidade que eu mais curto na Europa. Todas as corridas são muito legais, mas Madri é o lugar em que mais curto correr. E, neste ano, ainda tive a companhia da minha esposa (Ana Paula Louvain), que passou a semana que antecedeu o Masters comigo e pudemos dividir um pouco dessa cidade linda. Então, nada melhor que fazer o que você ama, no lugar que você ama, com quem você ama, é realmente um privilégio.

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Egídio Magalhães, fisioterapeuta de João Fonseca, em uma das corridas em Paris
Egídio Magalhães, fisioterapeuta de João Fonseca, em uma das corridas em Paris (Foto: Arquivo pessoal)

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