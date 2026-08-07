João Fonseca volta a derrotar Ruud e desafia Ben Shelton Brasileiro se impõe e avança às oitavas de final no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca nem era nascido na última vez que um brasileiro chegara às oitavas de final do Masters 1000 do Canadá, em 2004, com Guga Kuerten. Pois, nesta sexta-feira, o número 27 do mundo, aos 19 anos, quebrou essa escrita, ao derrotar o norueguês Casper Ruud (14º), em Montreal, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (6) e 6/3 . No dia 31 de maio, nas oitavas em Roland Garros, o carioca havia eliminado o mesmo rival.

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- Casper é muito inteligente, adversário difícil. Estou bem feliz com a maneira como me comportei hoje, vitórias como essas nos dão muita confiança - disse João Fonseca, que vai subindo duas posições, assumindo a 25ª colocação no ranking mundial, uma abaixo de sua melhor na carreira. No dia 3 de novembro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou ao 24º lugar, a terceira melhor posição de um tenista do país (atrás apenas de Guga, 1º, e Thomaz Bellucci, 21º).

Com o feito, o número 1 do Brasil iguala sua melhor campanha em torneios desse nível na quadra rápida. Em março, João perdeu em dois tie-breaks em Indian Wells para o italiano Jannik Sinner. Dessa vez, o carioca desafia, no domingo, o atual campeão, o americano Ben Shelton (10º), algoz do belga Zizou Bergs. Em abril, no único duelo entre ambos, nas quartas do ATP 500 de Munique, no saibro, o tenista dos EUA venceu o brasileiro.

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Como foi a vitória de João Fonseca

No primeiro set, o brasileiro perdia por 2/4 e empatou. No tie-break, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira viu o rival abrir 5/3, mas conseguiu a virada. Desde o primeiro game, João Fonseca mostrou que pressionaria o saque do rival, especialmente o segundo. Por outro lado, o norueguês adotou uma postura mais agressiva do que o seu habitual, especialmente no set inicial. Ruud, que já conhecia a potente direita do brasileiro, também procurou, principalmente na primeira parcial, forçar o backhand do adversário. Mas ele estava afiadíssimo.

E, logo na primeira vez que sacou, o jovem brasileiro teve sangue frio e talento para salvar três breaks. Dois games depois, salvou outras duas bolas de quebra. No sexto game, no entanto, Ruud teve mais duas chances de quebra, aproveitando a segunda para fazer 4/2.

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O número 1 do Brasil, por sua vez, não se abateu e devolveu a quebra no game seguinte, na primeira chance que teve. O tie-break foi de altos e baixos: Ruud começou com uma dupla-falta, mas fez seus dois primeiros aces no jogo e abriu 5/3. João, valente, virou para 6/5 e, na segunda chance que teve, fechou o tie-break. Ao todo, o carioca salvou cinco breaks e aproveitou a única oportunidade que teve de se impor no saque do oponente.

Embalado, João conquistou nova quebra na primeira chance que teve na segunda parcial. Em seguida, sacou para abrir 2/0. Dali em diante, administrou a vantagem e, sem ter o saque ameaçado, vencer mais um jogo em Montreal. Na estreia, a vítima foi o grego Stefanos Tsitisipas, ex-top 3, atual 53º.

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