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João Fonseca volta a derrotar Ruud e desafia Ben Shelton

Brasileiro se impõe e avança às oitavas de final no Masters 1000 de Montreal

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 22:04
Atualizado há 11 horas
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João Fonseca comemora ponto na partida contra Casper Ruud em Montreal
João Fonseca comemora ponto na partida contra Casper Ruud em Montreal (Foto :Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

João Fonseca nem era nascido na última vez que um brasileiro chegara às oitavas de final do Masters 1000 do Canadá, em 2004, com Guga Kuerten. Pois, nesta sexta-feira, o número 27 do mundo, aos 19 anos, quebrou essa escrita, ao derrotar o norueguês Casper Ruud (14º), em Montreal, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (6) e 6/3 . No dia 31 de maio, nas oitavas em Roland Garros, o carioca havia eliminado o mesmo rival.

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- Casper é muito inteligente, adversário difícil. Estou bem feliz com a maneira como me comportei hoje, vitórias como essas nos dão muita confiança - disse João Fonseca, que vai subindo duas posições, assumindo a 25ª colocação no ranking mundial, uma abaixo de sua melhor na carreira. No dia 3 de novembro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou ao 24º lugar, a terceira melhor posição de um tenista do país (atrás apenas de Guga, 1º, e Thomaz Bellucci, 21º).

Com o feito, o número 1 do Brasil iguala sua melhor campanha em torneios desse nível na quadra rápida. Em março, João perdeu em dois tie-breaks em Indian Wells para o italiano Jannik Sinner. Dessa vez, o carioca desafia, no domingo, o atual campeão, o americano Ben Shelton (10º), algoz do belga Zizou Bergs. Em abril, no único duelo entre ambos, nas quartas do ATP 500 de Munique, no saibro, o tenista dos EUA venceu o brasileiro.

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Como foi a vitória de João Fonseca

No primeiro set, o brasileiro perdia por 2/4 e empatou. No tie-break, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira viu o rival abrir 5/3, mas conseguiu a virada. Desde o primeiro game, João Fonseca mostrou que pressionaria o saque do rival, especialmente o segundo. Por outro lado, o norueguês adotou uma postura mais agressiva do que o seu habitual, especialmente no set inicial. Ruud, que já conhecia a potente direita do brasileiro, também procurou, principalmente na primeira parcial, forçar o backhand do adversário. Mas ele estava afiadíssimo.

E, logo na primeira vez que sacou, o jovem brasileiro teve sangue frio e talento para salvar três breaks. Dois games depois, salvou outras duas bolas de quebra. No sexto game, no entanto, Ruud teve mais duas chances de quebra, aproveitando a segunda para fazer 4/2.

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O número 1 do Brasil, por sua vez, não se abateu e devolveu a quebra no game seguinte, na primeira chance que teve. O tie-break foi de altos e baixos: Ruud começou com uma dupla-falta, mas fez seus dois primeiros aces no jogo e abriu 5/3. João, valente, virou para 6/5 e, na segunda chance que teve, fechou o tie-break. Ao todo, o carioca salvou cinco breaks e aproveitou a única oportunidade que teve de se impor no saque do oponente.

Embalado, João conquistou nova quebra na primeira chance que teve na segunda parcial. Em seguida, sacou para abrir 2/0. Dali em diante, administrou a vantagem e, sem ter o saque ameaçado, vencer mais um jogo em Montreal. Na estreia, a vítima foi o grego Stefanos Tsitisipas, ex-top 3, atual 53º.

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