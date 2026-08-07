Veja os lances de João Fonseca x Casper Ruud em Montreal
Quem vencer garante vaga às oitavas contra o americano Ben Shelton
João Fonseca alcançou, nesta sexta-feira, inédita vaga às oitavas de final do Masters 1000 do Canadá. O número 27º do mundo, em Montreal, derrotou norueguês Casper Ruud, 14º e ex-top 2, de 27 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (6) e 6/3.
|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
João Fonseca
2
7
6
Casper Ruud
0
6 (6)
3
- Casper é muito inteligente, adversário difícil. Estou bem feliz com a maneira como me comportei hoje, vitórias como essas nos dão muita confiança - disse João Fonseca, que vai subindo duas posições, assumindo a 25ª colocação no ranking mundial, uma abaixo de sua melhor na carreira. No dia 3 de novembro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou ao 24º lugar, a terceira melhor posição de um tenista do país (atrás apenas de Guga, 1º, e Thomaz Bellucci, 21º).
ARRASOU💥 Fonseca🇧🇷 shines on Centre Court, earning his spot in R16 at #NBO26 in two sets against Ruud 🇳🇴.— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 8, 2026
ARRASOU👌. Fonseca🇧🇷 brille sur le Court Central et obtient sa place en Ronde des 16 en deux manches contre Ruud 🇳🇴. pic.twitter.com/J4npcw1AGr
2º set: João Fonseca 6/3
- Na segunda chance que teve, de direita, o brasileiro fechou o jogo!
- Rival confirma, e o número 1 do Brasil saca para o jogo em 5/3.
- O brasileiro fica a um game da vitória: 5/2
- João vai para o saque em 4/2.
- Sem sustos, o número 1 do Brasil abre 4/1.
- Norueguês sofre, mas confirma o serviço pela primeira vez na parcial.
- Ruud, com um smash, salva pela primeira vez um break.
- Com um ace, o brasileiro abre 3/0.
- João, com mais um winner de esquerda, conquista a quebra. E vai scar em 2/0.
- Com uma passada de backhand, o brasileiro tem um break.
- João confirma na abertura.
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1º set: João Fonseca 7/6 (6)
- Brasileiro fecha em 8/6 o tie-break.
- João tem novo set point, agora com o saque, em 7/6.
- Ruud salva o set point com um ace: 6/6.
- Número 1 do Brasil acerta smash difícil e tem o set point.
- O brasileiro encaixa ótimo saque e empata em 5/5.
- João encaixa um winner de direita e vai sacar em 4/5.
- Número 14 do mundo abre 5/3.
- Ruud empata em 2/2.
- Norueguês começa com uma dupla-falta, e João abre 2/0 na sequência.
- João leva para o tie-break.
- Ruud confirma e faz 6/5.
- Brasileiro empata em 5/5.
- O ex-número 2 do mundo confirma e lidera por 5/4.
- Dessa vez sem sustos, João confirma e empata o set.
- O brasileiro, com outro winner de backhand, devolve a quebra e vai sacar em 3/4.
- Com uma paralela de esquerda, João tem a chance de devolver a quebra: Ruud saca em 15/40.
- Rival força a devolução, brasileiro manda o backhand na rede e sofre a quebra.
- Com um ótimo primeiro saque, João salva o sexto brek do jogo.
- Novamente o brasileiro vai sacar em 15/40.
- Ruud confirma de zero.
- O carioca salva os dois breaks e empata em 2/2.
- João salva outro break.
- O brasileiro salva a primeira bola de quebra.
- João erra um smash, e rival tem dois breaks.
- O ex-vice-líder do ranking confirma e faz 2/1.
- O pupilo de Guilherme Teixeira vai novamente à rede e confirma, após salvar três bolas de quebra.
- Norueguês manda backhand na rede, e número 1 do Brasil salva o terceiro break.
- Ruud acelera a direita e tem novo break.
- Carioca vai à rede e salva o segundo break, com erro do rival na rede.
- Brasileiro salva na linha a primeira bola de quebra.
- João erra um backhand na rede, vai sacar em 15/40, e rival tem dois breaks.
- Após 5 minutos, o ex-semifinalista confirma o saque.
- Norueguês saca pressionado em 40/40.
- Ruud ganhou o sorteio e escolheu iniciar o jogo sacando.
- Aquecimento já vai começar.
- Brasileiro é o primeiro a entrar na quadra central.
- Jogadores entram em quadra em instantes.
Com a vitória desta sexta, o brasileiro enfrenta, no domingo, o atual campeão, o americano Ben Shelton (10º), que derrotou o belga Zizou Bergs por 6/3 e 6/2.
Aos 19 anos, o número 1 do Brasil soma 16 vitórias em 29 jogos desse nível na carreira. Na estreia em Montreal, na quarta-feira, o triunfo foi sobre o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo e atual 53º, por 7/6 (3) e 7/5.
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Em 2026, João Fonseca alcançou suas duas melhores campanhas em Masters 1000 na carreira: em Indian Wells, em março, só parou diante do então vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, por duplo 7/6, nas oitavas de final de Indian Wells, numa quadra rápida semelhante à de Montreal. No mês seguinte, no saibro de Monte Carlo, o carioca alcançou as quartas de final, perdendo para o terceiro do mundo, o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 1.
Ruud, por sua vez, soma 85 vitórias e 53 derrotas em torneios desse porte, com um título, em Madri, em 2025, o mais importante de seus 14 troféus como profissional. No Canadá, o norueguês tem 10 triunfos em 14 partidas, com destaque para a semifinal de 2022.
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