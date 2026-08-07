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Veja os lances de João Fonseca x Casper Ruud em Montreal

Quem vencer garante vaga às oitavas contra o americano Ben Shelton

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 19:30
Atualizado há 17 minutos
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João Fonseca bate de direita na partida contra Ruud em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP (Photo by Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
João Fonseca bate de direita na partida contra Ruud em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

João Fonseca alcançou, nesta sexta-feira, inédita vaga às oitavas de final do Masters 1000 do Canadá. O número 27º do mundo, em Montreal, derrotou norueguês Casper Ruud, 14º e ex-top 2, de 27 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (6) e 6/3.

JogadoresSets1º Set2º Set

João Fonseca

2

7

6

Casper Ruud

0

6 (6)

3

- Casper é muito inteligente, adversário difícil. Estou bem feliz com a maneira como me comportei hoje, vitórias como essas nos dão muita confiança - disse João Fonseca, que vai subindo duas posições, assumindo a 25ª colocação no ranking mundial, uma abaixo de sua melhor na carreira. No dia 3 de novembro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou ao 24º lugar, a terceira melhor posição de um tenista do país (atrás apenas de Guga, 1º, e Thomaz Bellucci, 21º).

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2º set: João Fonseca 6/3

  • Na segunda chance que teve, de direita, o brasileiro fechou o jogo!
  • Rival confirma, e o número 1 do Brasil saca para o jogo em 5/3.
  • O brasileiro fica a um game da vitória: 5/2
  • João vai para o saque em 4/2.
  • Sem sustos, o número 1 do Brasil abre 4/1.
  • Norueguês sofre, mas confirma o serviço pela primeira vez na parcial.
  • Ruud, com um smash, salva pela primeira vez um break.
  • Com um ace, o brasileiro abre 3/0.
  • João, com mais um winner de esquerda, conquista a quebra. E vai scar em 2/0.
  • Com uma passada de backhand, o brasileiro tem um break.
  • João confirma na abertura.

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1º set: João Fonseca 7/6 (6)

  1. Brasileiro fecha em 8/6 o tie-break.
  2. João tem novo set point, agora com o saque, em 7/6.
  3. Ruud salva o set point com um ace: 6/6.
  4. Número 1 do Brasil acerta smash difícil e tem o set point.
  5. O brasileiro encaixa ótimo saque e empata em 5/5.
  6. João encaixa um winner de direita e vai sacar em 4/5.
  7. Número 14 do mundo abre 5/3.
  8. Ruud empata em 2/2.
  9. Norueguês começa com uma dupla-falta, e João abre 2/0 na sequência.
  10. João leva para o tie-break.
  11. Ruud confirma e faz 6/5.
  12. Brasileiro empata em 5/5.
  13. O ex-número 2 do mundo confirma e lidera por 5/4.
  14. Dessa vez sem sustos, João confirma e empata o set.
  15. O brasileiro, com outro winner de backhand, devolve a quebra e vai sacar em 3/4.
  16. Com uma paralela de esquerda, João tem a chance de devolver a quebra: Ruud saca em 15/40.
  17. Rival força a devolução, brasileiro manda o backhand na rede e sofre a quebra.
  18. Com um ótimo primeiro saque, João salva o sexto brek do jogo.
  19. Novamente o brasileiro vai sacar em 15/40.
  20. Ruud confirma de zero.
  21. O carioca salva os dois breaks e empata em 2/2.
  22. João salva outro break.
  23. O brasileiro salva a primeira bola de quebra.
  24. João erra um smash, e rival tem dois breaks.
  25. O ex-vice-líder do ranking confirma e faz 2/1.
  26. O pupilo de Guilherme Teixeira vai novamente à rede e confirma, após salvar três bolas de quebra.
  27. Norueguês manda backhand na rede, e número 1 do Brasil salva o terceiro break.
  28. Ruud acelera a direita e tem novo break.
  29. Carioca vai à rede e salva o segundo break, com erro do rival na rede.
  30. Brasileiro salva na linha a primeira bola de quebra.
  31. João erra um backhand na rede, vai sacar em 15/40, e rival tem dois breaks.
  32. Após 5 minutos, o ex-semifinalista confirma o saque.
  33. Norueguês saca pressionado em 40/40.
  34. Ruud ganhou o sorteio e escolheu iniciar o jogo sacando.
  35. Aquecimento já vai começar.
  36. Brasileiro é o primeiro a entrar na quadra central.
  37. Jogadores entram em quadra em instantes.

Com a vitória desta sexta, o brasileiro enfrenta, no domingo, o atual campeão, o americano Ben Shelton (10º), que derrotou o belga Zizou Bergs por 6/3 e 6/2.

Aos 19 anos, o número 1 do Brasil soma 16 vitórias em 29 jogos desse nível na carreira. Na estreia em Montreal, na quarta-feira, o triunfo foi sobre o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo e atual 53º, por 7/6 (3) e 7/5.

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Em 2026, João Fonseca alcançou suas duas melhores campanhas em Masters 1000 na carreira: em Indian Wells, em março, só parou diante do então vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, por duplo 7/6, nas oitavas de final de Indian Wells, numa quadra rápida semelhante à de Montreal. No mês seguinte, no saibro de Monte Carlo, o carioca alcançou as quartas de final, perdendo para o terceiro do mundo, o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 1.

Ruud, por sua vez, soma 85 vitórias e 53 derrotas em torneios desse porte, com um título, em Madri, em 2025, o mais importante de seus 14 troféus como profissional. No Canadá, o norueguês tem 10 triunfos em 14 partidas, com destaque para a semifinal de 2022.

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