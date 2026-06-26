Especialistas da ESPN preveem estreia dura para João Fonseca em Wimbledon Tenista brasileiro estreia nesta segunda-feira (29)

A cobertura do torneio de Wimbledon terá início na próxima segunda-feira (29) com transmissões da ESPN e exibição de todas as partidas para os assinantes do Disney+ Premium. Entre os destaques da competição está a estreia do brasileiro João Fonseca, atual número 24 do ranking da ATP, que enfrentará o espanhol Roberto Bautista Agut logo na primeira rodada.

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O confronto é considerado um dos mais desafiadores para um estreante no Grand Slam britânico. Integrante da equipe da ESPN que acompanhará o torneio diretamente de Londres, o ex-tenista Bruno Soares avalia que o brasileiro terá pela frente um adversário experiente e bastante consistente na grama.

— O João terá uma estreia bastante difícil. O Bautista Agut é um jogador muito experiente e muito sólido na grama, que comete pouquíssimos erros não forçados e faz o adversário trabalhar por cada ponto. Ao mesmo tempo, é um tenista que deixa o João desenvolver o próprio jogo, sem encurtar tanto os pontos ou pressionar com um saque muito pesado. Acho que o estilo de jogo favorece uma boa partida para o João, mas ele precisará estar muito afiado para superar um adversário que vende cada game muito caro - afirmou.

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João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

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O comentarista André Ghem também acredita que João Fonseca chega em bom momento, mas destaca que o espanhol representa um desafio considerável pela experiência acumulada no circuito.

— O João terá uma boa oportunidade na estreia, mas precisará de muita atenção. O Bautista Agut é um jogador extremamente experiente, que sabe jogar na grama e toma boas decisões em quadra. Apesar de o ranking atual não refletir a qualidade dele, é um adversário perigoso. Por outro lado, o João vive um momento em que joga em um ritmo muito mais intenso, com mais força e velocidade de bola. Se conseguir impor esse jogo desde o início e não deixar o adversário ganhar confiança, tem boas chances de avançar - disse.

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A cobertura da ESPN contará com uma equipe posicionada em Londres durante o torneio. A programação prevê entradas ao vivo, entrevistas, reportagens especiais e conteúdos produzidos para televisão, plataformas digitais e redes sociais ao longo das duas semanas de competição.