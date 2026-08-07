Ben Shelton vence e aguarda João Fonseca ou Casper Ruud Tenista americano, atual campeão, está de volta às oitavas de final

Único top 10 que segue vivo no Masters 1000 de Montreal, Ben Shelton está de volta às oitavas de final e aguarda o vencedor do jogo de logo mais entre João Fonseca e o norueguês Casper Ruud. Nesta sexta-feira, o 10º do mundo e atual campeão derrotou o belga Zizou Bergs, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Foi sua 10ª vitória em 12 jogos no torneio.

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- Foi uma boa partida hoje, saquei e devolvi muito bem, estou super feliz - celebrou o algoz do tenista da Bélgica.

Vivendo a melhor temporada da carreira, o tenista americano, de 23 anos, venceu três dos seis títulos como profissional em 2026. Em um deles, o ATP 500 de Munique, na Alemanha, no saibro, derrotou João Fonseca nas quartas de final.

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O saque é uma das principais armas de Shelton. Nesta sexta-feira, o tenista americano fez sete aces na vitória sobre o adversário belga.

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Até agora, são 29 vitórias do americano em 41 partidas desde janeiro. Além do troféu no torneio alemão, Shelton também triunfou em Dallas, nos EUA, na quadra rápida, e na grama de Stuttgart, na Alemanha. Como profissional, Shelton chega ao 140º triunfo, em 229 jogos de ATP.

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