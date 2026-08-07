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Ben Shelton vence e aguarda João Fonseca ou Casper Ruud

Tenista americano, atual campeão, está de volta às oitavas de final

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 17:27
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Ben Shelton joga bola para torcida em Montreal
Ben Shelton joga bola para torcida em Montreal (Foto: Pascal Ratthé / Tennis Canadá)

Único top 10 que segue vivo no Masters 1000 de Montreal, Ben Shelton está de volta às oitavas de final e aguarda o vencedor do jogo de logo mais entre João Fonseca e o norueguês Casper Ruud. Nesta sexta-feira, o 10º do mundo e atual campeão derrotou o belga Zizou Bergs, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Foi sua 10ª vitória em 12 jogos no torneio.

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- Foi uma boa partida hoje, saquei e devolvi muito bem, estou super feliz - celebrou o algoz do tenista da Bélgica.

Vivendo a melhor temporada da carreira, o tenista americano, de 23 anos, venceu três dos seis títulos como profissional em 2026. Em um deles, o ATP 500 de Munique, na Alemanha, no saibro, derrotou João Fonseca nas quartas de final.

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O saque é uma das principais armas de Shelton. Nesta sexta-feira, o tenista americano fez sete aces na vitória sobre o adversário belga.

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Até agora, são 29 vitórias do americano em 41 partidas desde janeiro. Além do troféu no torneio alemão, Shelton também triunfou em Dallas, nos EUA, na quadra rápida, e na grama de Stuttgart, na Alemanha. Como profissional, Shelton chega ao 140º triunfo, em 229 jogos de ATP.

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Ben Shelton beija o troféu após vencer Flavio Cobolli na final do ATP de Munique, na Alemanha. (Foto: Alexandra Beier/AFP)
Ben Shelton beija o troféu após vencer Flavio Cobolli na final do ATP de Munique, na Alemanha. (Foto: Alexandra Beier/AFP)
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