Definido o horário de João Fonseca x Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal Número 1 do Brasil encara o atual campeão do torneio canadense nas oitavas de final

A caminhada de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal continua neste domingo (9). Contra o atual campeão Ben Shelton, pelas oitavas de final, o número 1 do Brasil busca igualar sua melhor campanha em um torneio deste nível na carreira. A partida abre a programação noturna no Estádio IGA, às 19h (de Brasília).

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Em abril, o tenista de 19 anos alcançou as quartas de final em Monte Carlo, seu melhor resultado em um Masters 1000. Na ocasião, caiu para Alexander Zverev por 2 sets a 1, depois de forçar o terceiro set com uma vitória no tie-break.

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Em dois jogos, João ainda não perdeu sets no Canadá. O brasileiro estreou na segunda rodada e venceu o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, nas parciais de 7/6 (3) e 7/5. Na sequência, passou pelo norueguês Casper Ruud, ex-top 2, com triunfos por 7/6 (6) e 6/3.

10º colocado do ranking da ATP, Ben Shelton defende o título do torneio canadense e chega para o próximo duelo sem ser superado em sets, assim como João Fonseca. Até aqui, o americano de 23 anos superou o compatriota Jenson Brooksby, por 6/3 e 7/5, e o belga Zizou Bergs, por 6/3 e 6/2.

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João Fonseca mira terceira vitória contra top 10

João Fonseca bate de direita na partida contra Ruud em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP (Photo by Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Aos 19 anos, João Fonseca tem a oportunidade de somar a terceira vitória da carreira contra um atleta do top 10 mundial. A primeira foi sobre o russo Andrey Rublev (9º), por 3 a 0, no Australian Open de 2025.

Mais recentemente, em Roland Garros, João conquistou o maior triunfo da sua curta trajetória ao bater o sérvio Novak Djokovic (4º). O brasileiro perdia o confronto por 2 a 0, mas virou para 3 a 2 em 4h53min de jogo, despechando o tricampeão do saibro francês na terceira rodada.

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