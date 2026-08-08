Definido o horário de João Fonseca x Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal
Número 1 do Brasil encara o atual campeão do torneio canadense nas oitavas de final
A caminhada de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal continua neste domingo (9). Contra o atual campeão Ben Shelton, pelas oitavas de final, o número 1 do Brasil busca igualar sua melhor campanha em um torneio deste nível na carreira. A partida abre a programação noturna no Estádio IGA, às 19h (de Brasília).
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Em abril, o tenista de 19 anos alcançou as quartas de final em Monte Carlo, seu melhor resultado em um Masters 1000. Na ocasião, caiu para Alexander Zverev por 2 sets a 1, depois de forçar o terceiro set com uma vitória no tie-break.
Em dois jogos, João ainda não perdeu sets no Canadá. O brasileiro estreou na segunda rodada e venceu o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, nas parciais de 7/6 (3) e 7/5. Na sequência, passou pelo norueguês Casper Ruud, ex-top 2, com triunfos por 7/6 (6) e 6/3.
10º colocado do ranking da ATP, Ben Shelton defende o título do torneio canadense e chega para o próximo duelo sem ser superado em sets, assim como João Fonseca. Até aqui, o americano de 23 anos superou o compatriota Jenson Brooksby, por 6/3 e 7/5, e o belga Zizou Bergs, por 6/3 e 6/2.
➡️ João Fonseca mira duelo com Shelton e destaca evolução: 'Me sinto preparado'
➡️ João Fonseca manda recado para Bia Haddad após vitória
João Fonseca mira terceira vitória contra top 10
Aos 19 anos, João Fonseca tem a oportunidade de somar a terceira vitória da carreira contra um atleta do top 10 mundial. A primeira foi sobre o russo Andrey Rublev (9º), por 3 a 0, no Australian Open de 2025.
Mais recentemente, em Roland Garros, João conquistou o maior triunfo da sua curta trajetória ao bater o sérvio Novak Djokovic (4º). O brasileiro perdia o confronto por 2 a 0, mas virou para 3 a 2 em 4h53min de jogo, despechando o tricampeão do saibro francês na terceira rodada.
🥎 Aposte na vitória de João Fonseca!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Tênis
Aos 45 anos, Roger Federer retorna ao US Open para exibiçãoHá 6 horas
Tênis
João Fonseca mira duelo com Shelton e destaca evolução: 'Me sinto preparado'Há 10 horas
Tênis
João Fonseca manda recado para Bia Haddad após vitóriaHá 21 horas
Tênis
João Fonseca volta a derrotar Ruud e desafia Ben SheltonHá 22 horas
Tênis
Veja os lances de João Fonseca x Casper Ruud em MontrealHá 1 dia
Tênis
Ben Shelton vence e aguarda João Fonseca ou Casper RuudHá 1 dia
Mais LANCE!