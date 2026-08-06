Definido horário de João Fonseca x Casper Ruud em Montreal Após vitória nas oitavas de Roland Garros, em maio, brasileiro reencontra norueguês

Nesta sexta-feira, João Fonseca vai em busca da quarta vitória (em oito jogos) contra um top 20 na temporada. O rival será o norueguês Casper Ruud (14º), de 27 anos, na terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. A partida abrirá a programação noturna da quadra central, não antes das 20h (de Brasília).

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Um dos triunfos do brasileiro, de 19 anos, contra rivais do top 20 foi justamente contra o número 1 da Noruega, então 16º do mundo. O encontro aconteceu no saibro de Roland Garros, no final de maio. Uma rodada antes, João superou o sérvio Novak Djokovic (4º).

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Já a primeira vez, em 2026, que o número 1 do Brasil venceu um top 20 foi em março, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Na ocasião, quem ficou pelo caminho foi o russo Karen Khachanov (16º).

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Por outro lado, o brasileiro perdeu para quatro top 20 até aqui: para o italiano Jannik Sinner (2º, nas oitavas em Indian Wells), o espanhol Carlos Alcaraz (1º, na segunda fase em Miami), o alemão Alexander Zverev (3º, nas quartas do Masters 1000 de Monte Carlo) e o americano Ben Shelton (6º, nas quartas do ATP 500 de Munique, no saibro).

Atual campeão no caminho de João Fonseca

Curiosamente, João Fonseca poderá reencontrar seu algoz no torneio alemão nas oitavas de final em Montreal. Para isso, terá de superar Ruud, e Shelton (atual campeão) eliminar o belga Zizou Bergs (34º), em partida que começa em torno das 15h30.

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Na quarta-feira, em sua estreia, na segunda rodada, o carioca superou o qualifer grego Stefanos Tsitsipas (53 e ex-número 3), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (3) e 7/5.

🥎 Aposte na vitória de João Fonseca/

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