Ben Shelton vence o tie-break e fecha o jogo: 7 a 3

Ben Shelton força o tie-break com game de zero: 6 a 6

João força novo erro no backhand de Shelton e leva o game! 6 a 5

João vence grande rali e tem a vantagem!

Entrando na quadra, João empata com um forehand: 30/30

João manda backhand na rede: 5 a 5

Shelton sobe à rede e erra voleio: 30/30

Shelton erra a devolução, e João fica a um game do set: 5 a 4

Shelton perde o equilíbrio e manda forehand na rede: 30/30

João Fonseca "fura" após subir à rede: 30/15

Com o serviço, Ben Shelton fecha game de zero: 4 a 4

João faz três pontos seguidos e leva o game: 4 a 3

João erra na devolução e cede empate com game de zero: 3 a 3

Os dois vão à rede, e Shelton manda no fundo para pontuar: 15/0

Com dois erros de João, Ben Shelton confirma a vantagem: 3 a 2

João Fonseca sente o tornozelo direito, mas volta ao jogo com 40 iguais

Após troca de bolas, João arrisca paralela com forehand e erra: 40/40

Dupla falta de João: 40/30

Shelton erra na devolução: 40/15

O americano confirma o saque: 3 a 1

João sobe à rede e diminui no erro de Shelton: 30/15

Shelton sobe para a rede, erra backhand na paralela, e João confirma: 3 a 0

Shelton devolve para fora: 40/0

Lobby de João para garantir a quebra! 2 a 0

Com erro de Shelton, João tem três chances de break: 40/0