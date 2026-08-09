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Veja os lances da derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

Número 1 do Brasil e 27 do mundo perde para o atual vencedor do torneio canadense

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 18:00
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca bate um forehand na partida contra Casper Ruud pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal
João Fonseca em ação contra Casper Ruud no Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES)

A primeira campanha de João Fonseca na volta da gira de quadra rápida terminou neste domingo (9). Nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, o número 1 do Brasil e 27 do mundo foi derrotado pelo americano Ben Shelton, top 10 do ranking da ATP e atual campeão do torneio canadense, por 2 sets a 0, nas parciais de 6/3 e 7/6 (3). A partida foi disputada na quadra central do Estádio IGA.

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Veja como foi a partida

TimesPlacar1º SET2º SET

João Fonseca

0

3

6 (3)

Ben Shelton

2

6

7

2º SET

  1. Ben Shelton vence o tie-break e fecha o jogo: 7 a 3
  2. Ben Shelton força o tie-break com game de zero: 6 a 6
  3. João força novo erro no backhand de Shelton e leva o game! 6 a 5
  4. João vence grande rali e tem a vantagem!
  5. Entrando na quadra, João empata com um forehand: 30/30
  6. João manda backhand na rede: 5 a 5
  7. Shelton sobe à rede e erra voleio: 30/30
  8. Shelton erra a devolução, e João fica a um game do set: 5 a 4
  9. Shelton perde o equilíbrio e manda forehand na rede: 30/30
  10. João Fonseca "fura" após subir à rede: 30/15
  11. Com o serviço, Ben Shelton fecha game de zero: 4 a 4
  12. João faz três pontos seguidos e leva o game: 4 a 3
  13. João erra na devolução e cede empate com game de zero: 3 a 3
  14. Os dois vão à rede, e Shelton manda no fundo para pontuar: 15/0
  15. Com dois erros de João, Ben Shelton confirma a vantagem: 3 a 2
  16. João Fonseca sente o tornozelo direito, mas volta ao jogo com 40 iguais
  17. Após troca de bolas, João arrisca paralela com forehand e erra: 40/40
  18. Dupla falta de João: 40/30
  19. Shelton erra na devolução: 40/15
  20. O americano confirma o saque: 3 a 1
  21. João sobe à rede e diminui no erro de Shelton: 30/15
  22. Shelton sobe para a rede, erra backhand na paralela, e João confirma: 3 a 0
  23. Shelton devolve para fora: 40/0
  24. Lobby de João para garantir a quebra! 2 a 0
  25. Com erro de Shelton, João tem três chances de break: 40/0
  26. Game de zero para João Fonseca! 1 a 0

1º SET

  1. Com forehand na paralela, Shelton fecha o set: 6 a 3
  2. Shelton rouba a vantagem de João após três chances e quebra: 5 a 3
  3. João entra na quadra e finaliza com um forehand: 40/40
  4. Com um forehand, Shelton manda no limite da quadra: 30/30
  5. Game de zero para Ben Shelton: 4 a 3
  6. Cruzada de direita dá empate a João Fonseca! 3 a 3
  7. João empata com erro de devolução: 30/30
  8. João erra na devolução e vê Shelton fechar: 3 a 2
  9. Shelton salva o break point com voleio na rede
  10. João joga no backhand de Shelton, define na rede e empata: 40/40
  11. Shelton define na rede com um backhand: 30/15
  12. João confirma no erro de devolução adversário: 2 a 2
  13. João sobe à rede, mas não segura o voleio de Shelton: 30/15
  14. Com voleio dentro de quadra, Shelton confirma o saque: 2 a 1
  15. João erra na devolução: 30/0
  16. João para na rede e tem o saque quebrado: 1 a 1
  17. Dupla falta de João: 40/30
  18. Shelton erra duas vezes na devolução : 30/0
  19. João quebra no primeiro game! 1 a 0
  20. O americano empata novamente no saque: 30/30
  21. Ace de Ben Shelton: 15/15

PRÉ-JOGO

  1. Aquecimento em andamento.
  2. Ben Shelton ganha o sorteio e escolhe começar sacando.
  3. Atletas entram em quadra neste momento.
  4. João mira a terceira vitória da carreira contra um atleta do top 10 mundial. O número 27 do mundo soma triunfos contra Andrey Rublev, no Australian Open de 2025, e mais recentemente contra Novak Djokovic, em Roland Garros.
  5. 10º no ranking da ATP, Ben Shelton defende o título no Canadá e, assim como João, não foi superado em nenhum set até aqui. O americano de 23 anos levou a melhor diante do compatriota Jenson Brooksby, na segunda rodada, e do belga Zizou Bergs, na terceira.
  6. Faltam menos de 45 minutos para o duelo!
De boca aberta, João Fonseca grita e comemora ponto no jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal
João Fonseca vibra em vitória sobre Casper Ruud na terceira rodada do Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES)

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Campanha de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

Em dois jogos, João ainda não perdeu sets no Canadá. O brasileiro estreou na segunda rodada e venceu o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, nas parciais de 7/6 (3) e 7/5. Na sequência, passou pelo norueguês Casper Ruud, ex-top 2, com triunfos por 7/6 (6) e 6/3.

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Caso avance de fase, o tenista de 19 anos igualará a campanha do último Masters 1000 de Monte Carlo, seu melhor resultado em um torneio deste nível. Na ocasião, caiu para Alexander Zverev nas quartas de final, por 2 sets a 1.

O vencedor do confronto terá pela frente o holandês Botic van de Zandschulp (70º) ou o tcheco Jakub Mensik (17º), que se enfrentam na mesma quadra central, não antes de 20h10 (de Brasília).

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O brasileiro João Fonseca erra uma bola de backhand contra Stefanos Tsitsipas, da Grécia, durante a partida de simples do segundo turno no quarto dia do Masters 1000 de Montreal (National Bank Open), no Stade IGA, em Montreal, Quebec, Canadá (Foto: Minas Panagiotakis / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

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