Veja os lances da derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal
Número 1 do Brasil e 27 do mundo perde para o atual vencedor do torneio canadense
A primeira campanha de João Fonseca na volta da gira de quadra rápida terminou neste domingo (9). Nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, o número 1 do Brasil e 27 do mundo foi derrotado pelo americano Ben Shelton, top 10 do ranking da ATP e atual campeão do torneio canadense, por 2 sets a 0, nas parciais de 6/3 e 7/6 (3). A partida foi disputada na quadra central do Estádio IGA.
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Veja como foi a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
João Fonseca
0
3
6 (3)
Ben Shelton
2
6
7
2º SET
- Ben Shelton vence o tie-break e fecha o jogo: 7 a 3
- Ben Shelton força o tie-break com game de zero: 6 a 6
- João força novo erro no backhand de Shelton e leva o game! 6 a 5
- João vence grande rali e tem a vantagem!
- Entrando na quadra, João empata com um forehand: 30/30
- João manda backhand na rede: 5 a 5
- Shelton sobe à rede e erra voleio: 30/30
- Shelton erra a devolução, e João fica a um game do set: 5 a 4
- Shelton perde o equilíbrio e manda forehand na rede: 30/30
- João Fonseca "fura" após subir à rede: 30/15
- Com o serviço, Ben Shelton fecha game de zero: 4 a 4
- João faz três pontos seguidos e leva o game: 4 a 3
- João erra na devolução e cede empate com game de zero: 3 a 3
- Os dois vão à rede, e Shelton manda no fundo para pontuar: 15/0
- Com dois erros de João, Ben Shelton confirma a vantagem: 3 a 2
- João Fonseca sente o tornozelo direito, mas volta ao jogo com 40 iguais
- Após troca de bolas, João arrisca paralela com forehand e erra: 40/40
- Dupla falta de João: 40/30
- Shelton erra na devolução: 40/15
- O americano confirma o saque: 3 a 1
- João sobe à rede e diminui no erro de Shelton: 30/15
- Shelton sobe para a rede, erra backhand na paralela, e João confirma: 3 a 0
- Shelton devolve para fora: 40/0
- Lobby de João para garantir a quebra! 2 a 0
- Com erro de Shelton, João tem três chances de break: 40/0
- Game de zero para João Fonseca! 1 a 0
1º SET
- Com forehand na paralela, Shelton fecha o set: 6 a 3
- Shelton rouba a vantagem de João após três chances e quebra: 5 a 3
- João entra na quadra e finaliza com um forehand: 40/40
- Com um forehand, Shelton manda no limite da quadra: 30/30
- Game de zero para Ben Shelton: 4 a 3
- Cruzada de direita dá empate a João Fonseca! 3 a 3
- João empata com erro de devolução: 30/30
- João erra na devolução e vê Shelton fechar: 3 a 2
- Shelton salva o break point com voleio na rede
- João joga no backhand de Shelton, define na rede e empata: 40/40
- Shelton define na rede com um backhand: 30/15
- João confirma no erro de devolução adversário: 2 a 2
- João sobe à rede, mas não segura o voleio de Shelton: 30/15
- Com voleio dentro de quadra, Shelton confirma o saque: 2 a 1
- João erra na devolução: 30/0
- João para na rede e tem o saque quebrado: 1 a 1
- Dupla falta de João: 40/30
- Shelton erra duas vezes na devolução : 30/0
- João quebra no primeiro game! 1 a 0
- O americano empata novamente no saque: 30/30
- Ace de Ben Shelton: 15/15
PRÉ-JOGO
- Aquecimento em andamento.
- Ben Shelton ganha o sorteio e escolhe começar sacando.
- Atletas entram em quadra neste momento.
- João mira a terceira vitória da carreira contra um atleta do top 10 mundial. O número 27 do mundo soma triunfos contra Andrey Rublev, no Australian Open de 2025, e mais recentemente contra Novak Djokovic, em Roland Garros.
- 10º no ranking da ATP, Ben Shelton defende o título no Canadá e, assim como João, não foi superado em nenhum set até aqui. O americano de 23 anos levou a melhor diante do compatriota Jenson Brooksby, na segunda rodada, e do belga Zizou Bergs, na terceira.
- Faltam menos de 45 minutos para o duelo!
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Campanha de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal
Em dois jogos, João ainda não perdeu sets no Canadá. O brasileiro estreou na segunda rodada e venceu o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, nas parciais de 7/6 (3) e 7/5. Na sequência, passou pelo norueguês Casper Ruud, ex-top 2, com triunfos por 7/6 (6) e 6/3.
Caso avance de fase, o tenista de 19 anos igualará a campanha do último Masters 1000 de Monte Carlo, seu melhor resultado em um torneio deste nível. Na ocasião, caiu para Alexander Zverev nas quartas de final, por 2 sets a 1.
O vencedor do confronto terá pela frente o holandês Botic van de Zandschulp (70º) ou o tcheco Jakub Mensik (17º), que se enfrentam na mesma quadra central, não antes de 20h10 (de Brasília).
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