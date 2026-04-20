Alcaraz e Sabalenka são eleitos melhores do mundo no Prêmio Laureus
O brasileiro Gabriel Araújo foi premiado na categoria "Melhor Atleta com Deficiência"
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Os tenistas Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka foram as grandes estrelas do Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte", nesta segunda-feira (20). Em cerimônia realizada em Madri, os dois receberam as estatuetas da categoria "Melhor Atleta do Ano", principais prêmios do evento. O brasileiro Gabrielzinho foi eleito na categoria "Melhor Atleta com Deficiência".
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Carlos Alcaraz recebe o Prêmio Laureus pela segunda vez; em 2023, ele foi eleito como atleta Revelação do Ano. O tenista recebeu a estatueta das mãos do ex-goleiro Iker Casillas, e subiu ao palco usando uma proteção no punho direito, lesionado.
— Gostaria de parabenizar todos os indicados, é uma grande honra estar indicado ao lado de atletas tão qualificados quanto vocês. É um reconhecimento à minha temporada de 2025, cheia de momentos inesquecíveis para mim, vencer dois Grand Slams, terminar como número um... Era tudo o que eu sempre sonhei - disse.
Número 1 do mundo ao longo de toda a temporada, Sabalenka foi premiada, além dos troféus, pela intensidade que entrega dentro de quadra. Em 2025, ela foi campeã do US Open e finalista do Australian Open e Roland Garros.
— Ganhar o Laureus é algo muito especial para mim. Quando você vê seu nome ao lado de tantas lendas, percebe o tamanho disso. Não é só sobre vitórias. É sobre tudo o que vem junto: a pressão, os momentos difíceis, o trabalho diário. É isso que esse prêmio reconhece - declarou.
Além dos laureados nas categorias previamente anunciadas, a Academia Laureus concedeu outros dois prêmios especiais nesta segunda-feira (20). O espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, foi escolhido como Melhor Atleta Jovem, enquanto o alemão Toni Kroos foi homenageado com o prêmio Inspiração Esportiva.
Gabrielzinho mantém Brasil entre os premiados
Com quatro indicados, o Brasil teve seu grande momento de destaque no Prêmio Laureus 2026. O nadador Gabriel Araújo foi eleito na categoria "Melhor Atleta com Deficiência", após uma temporada em que conquistou três medalhas de ouro no Mundial de Natação (100m costas, 200m livre e 50m costas, pela classe S2).
Gabrielzinho levou ao palco do Laureus todo o seu carisma, que conquistou fãs ao redor do mundo nos Jogos Paralímpicos de Paris. Não podia faltar, é claro, a dancinha no palco.
— Isso aqui é um sonho para mim. Esse prêmio vai ser o primeiro de muitos, e vamos continuar fazendo história. Vamos dançar! - ele disse.
Além de Gabrielzinho, o Brasil teve outros três indicados no Prêmio Laureus. Rayssa Leal e Yago Dora concorreram na categoria "Melhor Atleta nos Esportes de Ação", mas foram desbancados pela norte-americana Chloe Kim, do snowboard. João Fonseca foi indicado na categoria "Revelação do Ano", mas foi superado pelo piloto Lando Norris, da Fórmula 1.
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Veja todos os indicados ao Prêmio Laureus 2026
Melhor Atleta Homem do Ano
Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis - vencedor
Ousmane Dembélé (França) – futebol
Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara
Marc Márquez (Espanha) – motociclismo
Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo
Jannik Sinner (Itália) – tênis
Melhor Atleta Mulher do Ano
Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis - vencedora
Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol
Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo
Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo
Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação
Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo
Melhor Equipe do Ano
Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina) - vencedor
Seleção feminina de futebol da Inglaterra
Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)
Seleção feminina de críquete da Índia
McLaren – Fórmula 1
Oklahoma City Thunder – NBA
Revelação do Ano
Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1 - vencedor
João Fonseca (Brasil) – tênis
Désiré Doué (França) – futebol
Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete
Luke Littler (Reino Unido) – dardos
Yu Zidi (China) – natação
Retorno do Ano
Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe - vencedor
Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis
Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo
Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo
Leah Williamson (Reino Unido) – futebol
Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo
Melhor Atleta nos Esportes de Ação
Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard - vencedora
Yago Dora (Brasil) – surfe
Rayssa Leal (Brasil) – skate
Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona
Molly Picklum (Austrália) – surfe
Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo
Melhor Atleta com Deficiência
Gabriel Araújo (Brasil) – natação - vencedor
Simone Barlaam (Itália) – natação
Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo
Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo
David Kratochvíl (República Tcheca) – natação
Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância
Melhor Atleta Jovem
Lamine Yamal (Espanha) - futebol
Inspiração Esportiva
Toni Kroos (Alemanha) - futebol
Prêmio Esporte para o Bem
Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol; - vencedor
A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;
Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;
MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;
Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;
Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.
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