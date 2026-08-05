Montreal: João Fonseca supera falta de ritmo e vence estreia Brasileiro sobe o nível na segunda parcial e derrota o grego Stefanos Tsitisipas

Após treinar com nomes como o alemão Alexander Zverev (3º do mundo) e o tcheco Jakub Mensik (17º) nos últimos dias, João Fonseca sentiu a falta de ritmo, especialmente no primeiro set, na estreia do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Mesmo assim, o 27º do ranking venceu o grego Stefanos Tsitsipas, ex-3º e atual 53º, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (3) e 7/5, após 1h50m, nesta quarta-feira.

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- O jogo de hoje me traz muita força ao meu mental, partida difícil. No 5/5 (do segundo set) só pensei em seguir. Estou muito feliz com a forma como fiquei mentalmente hoje - contou João, ainda em quadra. Em setembro do ano passado, no primeiro confronto diante do ex-número 3, o carioca, de 19 anos, também havia vencido, em Atenas, pela Copa Davis.

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Por ora, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai subindo uma colocação no ranking mundial, o que só será confirmado após o final do torneio. Cabeça de chave número 22, o brasileiro, que não jogava uma partida oficial desde a terceira rodada de Wimbledon, no dia 3 de julho, conhecerá, nesta quarta, o próximo rival. Sairá do duelo entre o o norueguês Casper Ruud (14º) ou o argentino Juan Manuel Cerúndolo (52º). João voltará à quadra na sexta-feira.

Como foi a vitória de João Fonseca

Enquanto o rival ganhou um jogo, do qualifying, no sábado, e outro, na terça, na chave principal, o brasileiro estava visivelmente sem ritmo na parcial inicial, que foi de altos e baixos: 18 erros não-forçados para cada tenista. Da parte do grego, um 'festival' de duplas-faltas: 4, a primeira delas deu a quebra ao rival logo no segundo game. Já o carioca perdeu dois pontos sem acertar o saque em quadra.



O principal mérito do número 1 do Brasil foi ter salvo três dos quatro breaks no primeiro set, além de ter aproveitado a única chance de se impor no serviço do adversário. E, no tiebreak, abriu uma vantagem desde o início: 4/1. Dali em diante, administrou a vantagem e, com um erro do grego, fechou a parcial.

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A vitória no set anterior deu muita confiança ao brasileiro, que conquistou nova quebra logo no terceiro game. Dessa vez, sem ter o serviço ameaçado até ali, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou a sacar para o jogo em 5/4, quando Tsitsipas deu o troco, empatando a parcial. Mas o carioca, de 19 anos, mostrou maturidade e voltou a se impor no serviço do rival no game seguinte. Com 6/5 e o saque, o número 1 do Brasil não fechou as portas para o rival e fechou o jogo, com seu oitavo ace.

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