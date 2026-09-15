Flamengo e Paolo Guerrero chegam a acordo na Justiça após oito anos
Disputa envolvia cobranças de indenização e valores relacionados à suspensão por doping
Flamengo e Paolo Guerrero chegaram a um acordo na Justiça para encerrar uma disputa que se alongava por oito anos. As partes comunicaram oficialmente o fim do imbróglio, em dois processos que, considerando todos os valores envolvidos, poderiam girar em torno de R$ 2 milhões.
Erick Pulgar, do Flamengo, esclarece relação com técnico do Chile: ‘Existe respeito’
Conselho do Flamengo vota proposta de gestão profissional nesta terça; veja mudanças
O que o Flamengo cobrava de Guerrero?
O Flamengo, representado pelo advogado Michel Asseff Filho e André Oliveira de Meira Ribeiro, cobrava de Paolo Guerrero uma indenização de R$ 200 mil por danos morais, em processo que também incluía a Federação Peruana. Além disso, o clube cobrava R$ 1,8 milhão pelos 120 dias em que o atacante ficou fora dos gramados por conta de suspensão por doping. Na época, o jogador testou positivo para um metabólito da cocaína, por conta de um chá contaminado. Posteriormente, conseguiu um efeito suspensivo.
O clube, em algumas ocasiões, sofreu derrotas em diferentes instâncias, conforme noticiou a ESPN.
➡️ Suspensão, Copa e punição definitiva: a linha do tempo do caso Guerrero
E o que Guerrero alegava em seus pedidos?
Guerrero, por sua vez, alegava que o clube queria "se vingar" pela frustração de não ter obtido a sua renovação. Posteriormente, o peruano foi jogar no Internacional.
Números de Paolo Guerrero pelo Flamengo
Pelo Flamengo, o peruano disputou 115 partidas, marcou 43 gols e conquistou o Carioca de 2017.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Flamengo encaminha venda de Lorran para clube dos Emirados ÁrabesHá 23 minutos
Flamengo
Erick Pulgar, do Flamengo, esclarece relação com técnico do Chile: 'Existe respeito'Há 1 hora
Flamengo
Conselho do Flamengo vota proposta de gestão profissional nesta terça; veja mudançasHá 9 horas
Flamengo
Danilo vive expectativa por renovação no Flamengo: 'Fazer mais um ano bonito juntos'Há 10 horas
Flamengo
Joaquín Freitas mostra credenciais e ganha aval no Flamengo: 'Entendeu como funciona'Há 10 horas
Flamengo
Flamengo mobiliza torcida para construção de miniestádio no Ninho do UrubuHá 21 horas
Mais LANCE!