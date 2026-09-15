Flamengo e Paolo Guerrero chegam a acordo na Justiça após oito anos

Flamengo e Paolo Guerrero chegaram a um acordo na Justiça para encerrar uma disputa que se alongava por oito anos. As partes comunicaram oficialmente o fim do imbróglio, em dois processos que, considerando todos os valores envolvidos, poderiam girar em torno de R$ 2 milhões.

O que o Flamengo cobrava de Guerrero?

O Flamengo, representado pelo advogado Michel Asseff Filho e André Oliveira de Meira Ribeiro, cobrava de Paolo Guerrero uma indenização de R$ 200 mil por danos morais, em processo que também incluía a Federação Peruana. Além disso, o clube cobrava R$ 1,8 milhão pelos 120 dias em que o atacante ficou fora dos gramados por conta de suspensão por doping. Na época, o jogador testou positivo para um metabólito da cocaína, por conta de um chá contaminado. Posteriormente, conseguiu um efeito suspensivo.

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O clube, em algumas ocasiões, sofreu derrotas em diferentes instâncias, conforme noticiou a ESPN.

Processo entre Flamengo e Paolo Guerrero (Foto: Reprodução)

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E o que Guerrero alegava em seus pedidos?

Guerrero, por sua vez, alegava que o clube queria "se vingar" pela frustração de não ter obtido a sua renovação. Posteriormente, o peruano foi jogar no Internacional.

Números de Paolo Guerrero pelo Flamengo

Pelo Flamengo, o peruano disputou 115 partidas, marcou 43 gols e conquistou o Carioca de 2017.

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