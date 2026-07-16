Inglaterra se sabota mais uma vez e futebol não volta para casa
Virada sofrida para a Argentina amplia jejum de títulos iniciado após a Copa do Mundo de 1966
A história parece sempre encontrar um jeito de se repetir com a Inglaterra. Nesta quarta-feira (15), a seleção inglesa esteve a poucos minutos de voltar a uma final de Copa do Mundo, mas sofreu a virada por 2 a 1 para a Argentina, em Atlanta, e viu escapar mais uma oportunidade de encerrar um jejum que já dura 60 anos. O único título mundial segue sendo o conquistado em 1966, em casa, e, desde então, o "football's coming home" permanece apenas como um lema carregado de esperança — e de frustração.
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A eliminação diante da atual campeã do mundo teve contornos conhecidos. Depois de abrir o placar com Anthony Gordon, a equipe de Thomas Tuchel abdicou da posse de bola, recuou suas linhas e passou a suportar uma pressão constante da Argentina. O castigo veio nos minutos finais, quando Lionel Messi encontrou espaços para distribuir duas assistências, primeiro para Enzo Fernández empatar e, nos acréscimos, para Lautaro Martínez decretar a virada e a classificação argentina à decisão.
Mais do que a derrota, o roteiro voltou a alimentar um velho debate sobre a capacidade da Inglaterra de administrar momentos decisivos. As substituições defensivas de Tuchel, a perda do controle do meio-campo e a postura excessivamente passiva após o gol fizeram a equipe entregar o protagonismo justamente quando tinha a vantagem. Foi um desfecho que lembrou outros capítulos marcantes da história recente inglesa.
Traumas que atravessam gerações
Desde o título conquistado em Wembley, em 1966, a Inglaterra acumulou eliminações dolorosas em praticamente todas as gerações. Em 1990, caiu para a Alemanha nos pênaltis na semifinal da Copa do Mundo. Após ficar fora do Mundial de 1994, voltou a enfrentar os alemães na Eurocopa de 1996 e, novamente nos pênaltis e diante de sua torcida, viu o sonho do título acabar.
O confronto com a Argentina também carrega cicatrizes profundas. Em 1986, Diego Maradona marcou o polêmico gol da "Mão de Deus" e, minutos depois, fez o chamado "Gol do Século", eliminando os ingleses nas quartas de final. Em 1998, outro duelo terminou em trauma, com a expulsão de David Beckham e nova queda nos pênaltis para os argentinos.
Mesmo quando voltou a frequentar as fases decisivas sob o comando de Gareth Southgate, a seleção não conseguiu romper a barreira final. Em 2018, abriu o placar contra a Croácia, mas sofreu a virada por 2 a 1 na prorrogação e caiu na semifinal da Copa do Mundo. No Mundial de 2022, foi eliminada pela França nas quartas de final, também por 2 a 1, com Harry Kane perdendo pênalti decisivo na reta final.
Depois, ainda amargou os vice-campeonatos da Eurocopa em 2021 e 2024. Agora, em 2026, voltou a ver um roteiro conhecido se repetir: saiu na frente da Argentina, recuou após o gol e sofreu a virada nos minutos finais da semifinal.
Uma geração talentosa, mas sem taças
A atual geração inglesa reúne nomes como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Anthony Gordon e John Stones, considerada uma das mais talentosas do país nas últimas décadas. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe mostrou força mental em diferentes momentos do Mundial, superando partidas complicadas e chegando entre as quatro melhores seleções do torneio.
Ainda assim, a derrota para a Argentina reforçou uma sensação recorrente: talento nunca foi o principal problema da Inglaterra. O desafio continua sendo transformar boas campanhas em títulos. Enquanto isso não acontece, o país segue convivendo com uma sequência de promessas interrompidas e com um jejum que atravessa gerações.
A seleção inglesa ainda disputará o terceiro lugar contra a França, mas a grande oportunidade de recolocar o futebol "em casa" ficou pelo caminho mais uma vez. Sessenta anos depois do único título mundial, a espera continua.
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