Ben Shelton avança e enfrenta João Fonseca pela primeira vez

Depois de derrotar o chileno Alejandro Tabilo (45º do mundo, por 7/6 e 6/3) e o francês Arthur Rinderknech (26º, por 6/3 e 6/2), João Fonseca voltará à quadra na sexta-feira, pelas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha. O adversário do número 1 do Brasil, em confronto inédito, será o americano Ben Shelton (6º), algoz do belga Alexander Blockx (72º, de 21), por 6/4 e 7/6 (8).

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- É uma partida que eu estava esperando, nós dois divertimos o público. Estou animado - contou o americano, sobre o duelo contra o número 1 do Brasil.

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Gráfico mostra feitos da carreira do americano Ben Shelton, próximo rival de João Fonseca (Reprodução)

Caso derrote o favorito rival, o carioca, de 19 anos, vai alcançar a maior vitória da carreira (em termos de ranking). Em janeiro de 2025, na estreia do Australian Open, na quadra rápida, João Fonseca derrubou o russo Andrey Rublev (então 9º do mundo).

Se passar por Shelton, o jovem brasileiro também alcançará, pela primeira vez na carreira, a semifinal de um ATP 500 no saibro. Até hoje, sua melhor campanha nesse piso, em torneios desse nível, foi ter chegado às quartas de final do Rio Open de 2024.

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Com 14 vitórias em 19 jogos na temporada, o tenista dos EUA, de 23 anos, já tem um troféu em 2026, conqusitado na quadra rápida e coberta de Dallas, em fevereiro. Na ocasião, o triunfo na final foi contra o compatriota e também top 10 Taylor Fritz (7º).

O saque é uma das armas do próximo rival de João Fonseca. Tanto que, antes do torneio alemão começar, ele era oitavo que mais aces fez em 2026: 228 (em 17 jogos).

Esse é apenas o segundo torneio de Shelton no saibro desde janeiro. No final de março, o anfitrião venceu uma partida no ATP 250 de Houston, diante do chinês Zhizhen Zhang (263º) perdendo para o argentino Thiago Tirante (83º) na rodada seguinte.

João Fonseca na vitória sobre Tabilo em Munique (Divulgação)

João Fonseca celebra a vaga nas quartas

Apesar do triunfo em sets diretos nesta quarta, o número 1 do Brasil salvou todos os nove breaks do rival francês.

- Um dia muito bom, colocando um bom ritmo, ainda mais com esse frio. Ele consegue jogar muito bem no saibro, domina muito bem os pontos, faz bons dropshots, saques e voleios, jogo difícil, porque você fica muitos pontos sem jogar. Feliz de ter lidado com a partida, comandando os pontos e ter jogado bem nos pontos importantes. Agora é descansar um pouco e partir com tudo nas quartas de final - disse João Fonseca.

O brasileiro fechou o jogou com um ace, mas ficou feliz como performou em outro fundamento contra Rinderknech:

- Mas me senti muito bem, fazendo as devoluções com agressividade, nível muito bom durante toda a partida.

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