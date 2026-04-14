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Atuação de João Fonseca em Munique repercute fora do Brasil: 'Diz tudo'

Brasileiro entrou em quadra em Munique nesta terça-feira (14)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/04/2026
08:47
Brasileiro buscou o empate, mas foi derrotado no terceiro set (Reprodução/rolexmontecarlomasters)
imagem cameraBrasileiro venceu em Munique (Reprodução/rolexmontecarlomasters)
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No começo da manhã desta terça-feira (14), João Fonseca entrou em quadra na estreia do ATP 500 de Munique, na Alemanha. O jovem tenista brasileiro venceu por 2 sets a 0, e a vitória repercutiu dentro e fora do Brasil.

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Praticamente dois meses após a derrota na abertura do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca se vingou do chileno Alejandro Tabilo (45º do mundo e ex-top 19), de 28 anos, com triunfo por 7/6 (1) e 6/3. A partida contou com lances geniais do brasileiro.

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Tratado como uma das maiores joias do tênis mundial, João Fonseca teve o nome muito comentado nas redes sociais ao redor do mundo após vitória. Veja os comentários estrangeiros e brasileiros abaixo:

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Veja comentários sobre o tenista brasileiro

Vitória de João Fonseca e próximo adversário

Nesta terça-feira, sob um frio de cerca de 9 graus, o número 1 do Brasil precisou exercitar, entre outras virtudes, a paciência. Isso porque o canhoto e experiente Tabilo tem na variação das jogadas uma de suas maiores armas.

No gráfico abaixo, números da partida desta terça-feira:

Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Alejandro Tabilo em Munique (Reprodução)
Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Alejandro Tabilo em Munique (Reprodução)

João Fonseca vai reencontrar, na próxima rodada, o francês Arthur Rinderknech (26º), que, na segunda-feira, superou o americano Alex Michelsen (duplo 6/3). Semana passada, o tenista da França foi derrotado pelo número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 100 de Monte Carlo, em uma batalha de três sets.

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