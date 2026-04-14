Atuação de João Fonseca em Munique repercute fora do Brasil: 'Diz tudo'

No começo da manhã desta terça-feira (14), João Fonseca entrou em quadra na estreia do ATP 500 de Munique, na Alemanha. O jovem tenista brasileiro venceu por 2 sets a 0, e a vitória repercutiu dentro e fora do Brasil.

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Praticamente dois meses após a derrota na abertura do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca se vingou do chileno Alejandro Tabilo (45º do mundo e ex-top 19), de 28 anos, com triunfo por 7/6 (1) e 6/3. A partida contou com lances geniais do brasileiro.

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Tratado como uma das maiores joias do tênis mundial, João Fonseca teve o nome muito comentado nas redes sociais ao redor do mundo após vitória. Veja os comentários estrangeiros e brasileiros abaixo:

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Veja comentários sobre o tenista brasileiro

Vitória de João Fonseca e próximo adversário

Nesta terça-feira, sob um frio de cerca de 9 graus, o número 1 do Brasil precisou exercitar, entre outras virtudes, a paciência. Isso porque o canhoto e experiente Tabilo tem na variação das jogadas uma de suas maiores armas.

No gráfico abaixo, números da partida desta terça-feira:

Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Alejandro Tabilo em Munique (Reprodução)

João Fonseca vai reencontrar, na próxima rodada, o francês Arthur Rinderknech (26º), que, na segunda-feira, superou o americano Alex Michelsen (duplo 6/3). Semana passada, o tenista da França foi derrotado pelo número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 100 de Monte Carlo, em uma batalha de três sets.

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