João Fonseca despacha francês e avança às quartas em Munique
Brasileiro volta a derrotar Arthur Rinderknech
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Não deve ser fácil enfrentar, em duas semanas seguidas, um dos melhores jogadores da atualidade. Pois o francês Arthur Rinderknech (26º do mundo) teve esse azar. E, nesta quarta-feira, a derrota foi nas oitavas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha: 6/3 e 6/2 para João Fonseca. Há exatos sete dias o triunfo do brasileiro sobre o rival foi na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo.
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Embora tenha vencido em sets diretos, o número 1 do Brasil e 35 do mundo teve que sair do buraco em algumas ocasiões nesta quarta-feira. Apenas na primeira parcial, João Fonseca salvou nada menos que todos os seis breaks que o rival teve. Na segunda, foram outras três oportunidades que o brasileiro salvou, para frustração do adversário.
- Estava muito focado, essa foi a chave para hoje, sabia que seria difícil, ele joga muito bem. Com certeza esses pontos foram cruciais hoje (salvar os break points). O placar não mostra o que foi o jogo, foi dificil - disse o carioca, de 19 anos.
Com a campanha até aqui, o brasileiro vai subindo cinco posições no ranking, assumindo o 30º lugar.
Nas quartas de final do saibro alemão, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, fará um duelo inédito, contra o americano Ben Shelton (6º, de 23 anos) ou o belga Alexander Blockx (72º, de 21 ). Os dois se enfrentam em torno das 10h (de Brasília) desta quarta-feira.
2º set? João Fonseca 6/2
- Com um ace, João Fonseca fecha o jogo.
- Brasileiro tem o match-point.
- Rival erra um smash colado na rede, João Fonseca quebra novamente e vai sacar para o jogo.
- Número 1 do Brasil tem o quarto break neste game.
- Francês salva o terceiro.
- Europeu salva o primeiro break com um ace. E o segundo com um smash. Carioca ainda tem um break.
- Rinderknech comete dupla-falta e vai sacar em 0/40.
- João Fonseca salva os três breaks e abre 4/2.
- Brasileiro salva as três oportunidades do adversário.
- Francês dá uma ótima curta e tem três breaks. João saca em 0/40.
- Rinderknech confirma o serviço.
- Sem sustos, número 1 do Brasil abre 3/1.
- Francês diminui a desvantagem para 2/1.
- Brasileiro confirma e abre 2/0.
- Rival comete novo erro, e João Fonseca conquista quebra no primeiro game.
- Rinderknech salva o break com um ace.
- Francês vai sacar na abertura.
1º set: João Fonseca 6/3
- Brasileiro confirma o saque e fecha o set.
- João Fonseca acerta um backhand cruzado na linha para salvar mais um break.
- Francês sobe bem à rede e tem novo break.
- Rival confirma, e brasileiro vai sacar para o set em 5/3.
- João Fonseca se recupera no game e abre 5/2.
- Francês erra a devolução, e carioca salva o terceiro break seguido.
- Com um ótimo primeiro saque aberto, salva a segunda.
- Número 1 do Brasil salva a primeira chance de quebra no game.
- Brasileiro comete erros e vai sacar em 0/40.
- Rinderknech diminui a desvantagem para 4/2.
- João Fonseca confirma e abre 4/1.
- Brasileiro aproveita o primeiro break e quebra o saque do rival. Vai servir em 3/1.
- João comete uma dupla-falta, mas faz 2/1.
- Francês também tem dificuldades, mas confirma e empata o set.
- Número 1 do Brasil se recupera bem, salva os breaks e confirma o game.
- Com um winner (ponto vencedor) na paralela de direita, carioca salva o segundo break.
- Brasileiro salva a primeira chance de quebra.
- João Fonseca saca em 15/40, e rival tem dois breaks.
- O francês venceu o sorteio e escolheu receber o saque no início da partida.
- Os jogadores já estão em quadra.
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