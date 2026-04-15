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João Fonseca despacha francês e avança às quartas em Munique

Brasileiro volta a derrotar Arthur Rinderknech

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/04/2026
07:35
Atualizado há 6 minutos
João Fonseca na vitória sobre o francês Arthur Rinderknech no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória sobre o francês Arthur Rinderknech no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)
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Não deve ser fácil enfrentar, em duas semanas seguidas, um dos melhores jogadores da atualidade. Pois o francês Arthur Rinderknech (26º do mundo) teve esse azar. E, nesta quarta-feira, a derrota foi nas oitavas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha: 6/3 e 6/2 para João Fonseca. Há exatos sete dias o triunfo do brasileiro sobre o rival foi na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo.

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Embora tenha vencido em sets diretos, o número 1 do Brasil e 35 do mundo teve que sair do buraco em algumas ocasiões nesta quarta-feira. Apenas na primeira parcial, João Fonseca salvou nada menos que todos os seis breaks que o rival teve. Na segunda, foram outras três oportunidades que o brasileiro salvou, para frustração do adversário.

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- Estava muito focado, essa foi a chave para hoje, sabia que seria difícil, ele joga muito bem. Com certeza esses pontos foram cruciais hoje (salvar os break points). O placar não mostra o que foi o jogo, foi dificil - disse o carioca, de 19 anos.

Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Rinderknech (Reprodução)
Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Rinderknech (Reprodução)

Com a campanha até aqui, o brasileiro vai subindo cinco posições no ranking, assumindo o 30º lugar.

Nas quartas de final do saibro alemão, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, fará um duelo inédito, contra o americano Ben Shelton (6º, de 23 anos) ou o belga Alexander Blockx (72º, de 21 ). Os dois se enfrentam em torno das 10h (de Brasília) desta quarta-feira.

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2º set? João Fonseca 6/2

  1. Com um ace, João Fonseca fecha o jogo.
  2. Brasileiro tem o match-point.
  3. Rival erra um smash colado na rede, João Fonseca quebra novamente e vai sacar para o jogo.
  4. Número 1 do Brasil tem o quarto break neste game.
  5. Francês salva o terceiro.
  6. Europeu salva o primeiro break com um ace. E o segundo com um smash. Carioca ainda tem um break.
  7. Rinderknech comete dupla-falta e vai sacar em 0/40.
  8. João Fonseca salva os três breaks e abre 4/2.
  9. Brasileiro salva as três oportunidades do adversário.
  10. Francês dá uma ótima curta e tem três breaks. João saca em 0/40.
  11. Rinderknech confirma o serviço.
  12. Sem sustos, número 1 do Brasil abre 3/1.
  13. Francês diminui a desvantagem para 2/1.
  14. Brasileiro confirma e abre 2/0.
  15. Rival comete novo erro, e João Fonseca conquista quebra no primeiro game.
  16. Rinderknech salva o break com um ace.
  17. Francês vai sacar na abertura.

1º set: João Fonseca 6/3

  1. Brasileiro confirma o saque e fecha o set.
  2. João Fonseca acerta um backhand cruzado na linha para salvar mais um break.
  3. Francês sobe bem à rede e tem novo break.
  4. Rival confirma, e brasileiro vai sacar para o set em 5/3.
  5. João Fonseca se recupera no game e abre 5/2.
  6. Francês erra a devolução, e carioca salva o terceiro break seguido.
  7. Com um ótimo primeiro saque aberto, salva a segunda.
  8. Número 1 do Brasil salva a primeira chance de quebra no game.
  9. Brasileiro comete erros e vai sacar em 0/40.
  10. Rinderknech diminui a desvantagem para 4/2.
  11. João Fonseca confirma e abre 4/1.
  12. Brasileiro aproveita o primeiro break e quebra o saque do rival. Vai servir em 3/1.
  13. João comete uma dupla-falta, mas faz 2/1.
  14. Francês também tem dificuldades, mas confirma e empata o set.
  15. Número 1 do Brasil se recupera bem, salva os breaks e confirma o game.
  16. Com um winner (ponto vencedor) na paralela de direita, carioca salva o segundo break.
  17. Brasileiro salva a primeira chance de quebra.
  18. João Fonseca saca em 15/40, e rival tem dois breaks.
  19. O francês venceu o sorteio e escolheu receber o saque no início da partida.
  20. Os jogadores já estão em quadra.

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