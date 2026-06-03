'Eu quero abandonar o tênis': desabafa Sabalenka após eliminação em Roland Garros
Número 1 do mundo cai nas quartas de final do Grand Slam
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A eliminação de Aryna Sabalenka nas quartas de final de Roland Garros foi marcada por um forte desabafo da tenista. Após deixar escapar uma vantagem confortável diante da russa Diana Shnaider, a número 1 do mundo admitiu estar profundamente abalada com a derrota.
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Sabalenka venceu o primeiro set por 6/3, abriu 4/1 na segunda parcial com duas quebras de vantagem e chegou a sacar para fechar a partida. No entanto, viu a adversária reagir, perdeu dez games consecutivos e acabou derrotada por 3/6, 7/5 e 6/0.
Na entrevista coletiva após o jogo, a bielorrussa não escondeu a frustração:
— Sem pensamentos, sem emoção. Eu quero abandonar o tênis agora mesmo. Vamos ver em alguns dias. Espero conseguir voltar aos trilhos mentalmente — afirmou.
Sabalenka também destacou a dificuldade em lidar com a sequência negativa durante a partida. Segundo ela, não se recorda de outra ocasião em que tenha perdido tantos games seguidos.
— Não sei quando foi a última vez que isso aconteceu comigo, de perder dez games seguidos. Acho que mentalmente entrei em um buraco muito, muito profundo e escuro, e simplesmente não consegui me recuperar.
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Críticas às condições da partida
Além da questão mental, a líder do ranking mundial comentou sobre as condições climáticas e questionou a decisão da organização de manter o teto aberto apesar dos fortes ventos presentes durante a partida.
— Não sei por que manteriam o teto aberto com um vento tão forte. Mas como posso reclamar se durante quase toda a partida tudo estava funcionando bem para mim e, de repente, tudo desmoronou? Acho que a situação ficou caótica, talvez porque eu não estivesse bem mentalmente.
Apesar da crítica, Sabalenka reconheceu os méritos da adversária, que elevou o nível de atuação nos momentos decisivos.
— Em certo momento, ela entrou em quadra e jogou de forma inacreditável.
Reflexão sobre seu futuro no tênis
Questionada sobre a dificuldade de encontrar soluções durante a virada sofrida, a bielorrussa afirmou que o momento exige reflexão para entender o que aconteceu mentalmente ao longo do confronto.
— Sou uma jogadora bastante experiente, já passei por tanta coisa e superei tantos desafios. Preciso descobrir aquele pequeno detalhe que às vezes não está funcionando para mim e espero conseguir superar isso.
Mesmo decepcionada, a número 1 do mundo acredita que a derrota poderá servir como aprendizado para o futuro:
— Acho que o que não nos mata nos fortalece. Em algum momento vou entender essa situação e voltarei mais forte.
Em tom bem-humorado, ela encerrou a coletiva revelando seu plano para aliviar a frustração:
— Acabei de descobrir como posso superar isso: uma daquelas salas onde você entra e destrói tudo. Provavelmente passarei o dia inteiro amanhã lá destruindo coisas. Talvez ajude, talvez não. Muito obrigada — concluiu.
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