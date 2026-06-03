A eliminação de Aryna Sabalenka nas quartas de final de Roland Garros foi marcada por um forte desabafo da tenista. Após deixar escapar uma vantagem confortável diante da russa Diana Shnaider, a número 1 do mundo admitiu estar profundamente abalada com a derrota.

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Sabalenka venceu o primeiro set por 6/3, abriu 4/1 na segunda parcial com duas quebras de vantagem e chegou a sacar para fechar a partida. No entanto, viu a adversária reagir, perdeu dez games consecutivos e acabou derrotada por 3/6, 7/5 e 6/0.

Na entrevista coletiva após o jogo, a bielorrussa não escondeu a frustração:

— Sem pensamentos, sem emoção. Eu quero abandonar o tênis agora mesmo. Vamos ver em alguns dias. Espero conseguir voltar aos trilhos mentalmente — afirmou.

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Sabalenka também destacou a dificuldade em lidar com a sequência negativa durante a partida. Segundo ela, não se recorda de outra ocasião em que tenha perdido tantos games seguidos.

— Não sei quando foi a última vez que isso aconteceu comigo, de perder dez games seguidos. Acho que mentalmente entrei em um buraco muito, muito profundo e escuro, e simplesmente não consegui me recuperar.

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Aryna Sabalenka reage após um ponto em partida contra Diana Shnaider pelas quartas de final de simples feminina no 11º dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)

Críticas às condições da partida

Além da questão mental, a líder do ranking mundial comentou sobre as condições climáticas e questionou a decisão da organização de manter o teto aberto apesar dos fortes ventos presentes durante a partida.

— Não sei por que manteriam o teto aberto com um vento tão forte. Mas como posso reclamar se durante quase toda a partida tudo estava funcionando bem para mim e, de repente, tudo desmoronou? Acho que a situação ficou caótica, talvez porque eu não estivesse bem mentalmente.

Apesar da crítica, Sabalenka reconheceu os méritos da adversária, que elevou o nível de atuação nos momentos decisivos.

— Em certo momento, ela entrou em quadra e jogou de forma inacreditável.

Reflexão sobre seu futuro no tênis

Questionada sobre a dificuldade de encontrar soluções durante a virada sofrida, a bielorrussa afirmou que o momento exige reflexão para entender o que aconteceu mentalmente ao longo do confronto.

— Sou uma jogadora bastante experiente, já passei por tanta coisa e superei tantos desafios. Preciso descobrir aquele pequeno detalhe que às vezes não está funcionando para mim e espero conseguir superar isso.

Mesmo decepcionada, a número 1 do mundo acredita que a derrota poderá servir como aprendizado para o futuro:

— Acho que o que não nos mata nos fortalece. Em algum momento vou entender essa situação e voltarei mais forte.

Em tom bem-humorado, ela encerrou a coletiva revelando seu plano para aliviar a frustração:

— Acabei de descobrir como posso superar isso: uma daquelas salas onde você entra e destrói tudo. Provavelmente passarei o dia inteiro amanhã lá destruindo coisas. Talvez ajude, talvez não. Muito obrigada — concluiu.



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