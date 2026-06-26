Vini Jr soberano: como leitores do Lance! avaliaram os jogadores do Brasil na 1ª fase da Copa?
Notas médias cresceram ao longo da primeira fase; Igor Thiago teve a pior
A partir das avaliações médias dos leitores do Lance! para os jogadores do Brasil em cada um dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo, o diagnóstico é claro: Vini Jr está cheio de moral com a torcida. O astro teve nota média 7,9, bem acima do restante do elenco. O atleta pior avaliado foi o atacante Igor Thiago, que só entrou em campo no primeiro jogo, com 3,5.
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Médias dos jogadores do Brasil na 1ª fase da Copa
- 1º - Vini Jr: 7,9
- 2º - Matheus Cunha: 6,7
- 3º - Rayan: 6,6
- 4º - Bruno Guimarães: 6,2
- 5º - Alisson: 6,1
- 6º - Fabinho: 6
- 7º - Douglas Santos: 6
- 8º - Endrick: 6
- 9º - Gabriel Magalhães: 5,9
- 10º - Danilo Luiz: 5,8
- 11º - Carlo Ancelotti: 5,8
- 12º - Neymar: 5,8
- 13º - Gabriel Martinelli: 5,7
- 14º - Marquinhos: 5,6
- 15º - Lucas Paquetá: 5,6
- 16º - Alex Sandro: 5,6
- 17º - Danilo Santos: 5,3
- 18º - Luiz Henrique: 4,9
- 19º - Casemiro: 4,6
- 20º - Ibañez: 4,6
- 21º - Éderson: 4,6
- 22º - Raphinha: 4,1
- 23º - Igor Thiago: 3,5
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Seleção Brasileira ganhou o torcedor ao longo da fase de grupos
A campanha brasileira começou com empate e má atuação diante de Marrocos. Depois, venceu o Haiti com segurança, mas sem tanto brilho, até pelo nível do adversário. Por fim, ganhou da Escócia na exibição mais convincente. O crescimento ao longo da Copa do Mundo refletiu diretamente na avaliação dos leitores do Lance! aos jogadores do Brasil.
- Avaliação média dos jogadores do Brasil contra Marrocos: 4,6
- Avaliação média dos jogadores do Brasil contra o Haiti: 5,8
- Avaliação média dos jogadores do Brasil contra a Escócia: 6,8
- Avaliação média dos jogadores na primeira fase: 5,8
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