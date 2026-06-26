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Vini Jr soberano: como leitores do Lance! avaliaram os jogadores do Brasil na 1ª fase da Copa?

Notas médias cresceram ao longo da primeira fase; Igor Thiago teve a pior

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 15:55
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Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia
Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia; atacante é o melhor avaliado pelos leitores (Foto: Megan Briggs / AFP)

A partir das avaliações médias dos leitores do Lance! para os jogadores do Brasil em cada um dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo, o diagnóstico é claro: Vini Jr está cheio de moral com a torcida. O astro teve nota média 7,9, bem acima do restante do elenco. O atleta pior avaliado foi o atacante Igor Thiago, que só entrou em campo no primeiro jogo, com 3,5.

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    Médias dos jogadores do Brasil na 1ª fase da Copa

    • 1º - Vini Jr: 7,9
    • 2º - Matheus Cunha: 6,7
    • 3º - Rayan: 6,6
    • 4º - Bruno Guimarães: 6,2
    • 5º - Alisson: 6,1
    • 6º - Fabinho: 6
    • 7º - Douglas Santos: 6
    • 8º - Endrick: 6
    • 9º - Gabriel Magalhães: 5,9
    • 10º - Danilo Luiz: 5,8
    • 11º - Carlo Ancelotti: 5,8
    • 12º - Neymar: 5,8
    • 13º - Gabriel Martinelli: 5,7
    • 14º - Marquinhos: 5,6
    • 15º - Lucas Paquetá: 5,6
    • 16º - Alex Sandro: 5,6
    • 17º - Danilo Santos: 5,3
    • 18º - Luiz Henrique: 4,9
    • 19º - Casemiro: 4,6
    • 20º - Ibañez: 4,6
    • 21º - Éderson: 4,6
    • 22º - Raphinha: 4,1
    • 23º - Igor Thiago: 3,5
    Matheus Cunha celebrando o segundo gol dele marcado na partida ao lado de Vinicius Jr. O Brasil venceu o confronto por 3 a 0
    Matheus Cunha e Vini Jr se cumprimentam após gol do Brasil com participação de ambos; dupla teve a melhor avaliação da primeira fase (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

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    Seleção Brasileira ganhou o torcedor ao longo da fase de grupos

    A campanha brasileira começou com empate e má atuação diante de Marrocos. Depois, venceu o Haiti com segurança, mas sem tanto brilho, até pelo nível do adversário. Por fim, ganhou da Escócia na exibição mais convincente. O crescimento ao longo da Copa do Mundo refletiu diretamente na avaliação dos leitores do Lance! aos jogadores do Brasil.

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    • Avaliação média dos jogadores do Brasil contra Marrocos: 4,6
    • Avaliação média dos jogadores do Brasil contra o Haiti: 5,8
    • Avaliação média dos jogadores do Brasil contra a Escócia: 6,8
    • Avaliação média dos jogadores na primeira fase: 5,8
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