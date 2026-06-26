Vini Jr soberano: como leitores do Lance! avaliaram os jogadores do Brasil na 1ª fase da Copa? Notas médias cresceram ao longo da primeira fase; Igor Thiago teve a pior

A partir das avaliações médias dos leitores do Lance! para os jogadores do Brasil em cada um dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo, o diagnóstico é claro: Vini Jr está cheio de moral com a torcida. O astro teve nota média 7,9, bem acima do restante do elenco. O atleta pior avaliado foi o atacante Igor Thiago, que só entrou em campo no primeiro jogo, com 3,5.

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Médias dos jogadores do Brasil na 1ª fase da Copa

1º - Vini Jr: 7,9

2º - Matheus Cunha: 6,7

3º - Rayan: 6,6

4º - Bruno Guimarães: 6,2

5º - Alisson: 6,1

6º - Fabinho: 6

7º - Douglas Santos: 6

8º - Endrick: 6

9º - Gabriel Magalhães: 5,9

10º - Danilo Luiz: 5,8

11º - Carlo Ancelotti: 5,8

12º - Neymar: 5,8

13º - Gabriel Martinelli: 5,7

14º - Marquinhos: 5,6

15º - Lucas Paquetá: 5,6

16º - Alex Sandro: 5,6

17º - Danilo Santos: 5,3

18º - Luiz Henrique: 4,9

19º - Casemiro: 4,6

20º - Ibañez: 4,6

21º - Éderson: 4,6

22º - Raphinha: 4,1

23º - Igor Thiago: 3,5

Matheus Cunha e Vini Jr se cumprimentam após gol do Brasil com participação de ambos; dupla teve a melhor avaliação da primeira fase (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

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Seleção Brasileira ganhou o torcedor ao longo da fase de grupos

A campanha brasileira começou com empate e má atuação diante de Marrocos. Depois, venceu o Haiti com segurança, mas sem tanto brilho, até pelo nível do adversário. Por fim, ganhou da Escócia na exibição mais convincente. O crescimento ao longo da Copa do Mundo refletiu diretamente na avaliação dos leitores do Lance! aos jogadores do Brasil.

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