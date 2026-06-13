Brasil reencontra estádio marcado por Neymar e recordes nos EUA Última partida da Seleção no Metlife foi em 2018

A caminhada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 começa neste sábado diante do Marrocos em um dos estádios mais emblemáticos do torneio. Localizado em East Rutherford, no estado de Nova Jersey, o MetLife Stadium foi escolhido pela Fifa para receber tanto a estreia do Brasil quanto a grande final da competição, marcada para julho.

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Com capacidade para 82,5 mil espectadores, o estádio é um dos maiores dos Estados Unidos e figura entre os principais palcos esportivos do país. Inaugurado em 2010, o local abriga os jogos de duas franquias da NFL, o New York Giants e o New York Jets, e passou por adaptações especiais para atender às exigências da Copa do Mundo.

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Velho conhecido da Seleção

O duelo contra o Marrocos marcará o sexto compromisso da Seleção Brasileira no MetLife Stadium. O retrospecto é positivo: são três vitórias, um empate e apenas uma derrota em partidas disputadas no local.

A última visita aconteceu em setembro de 2018, quando a equipe comandada por Tite venceu os Estados Unidos por 2 a 0. Naquela noite, Neymar e Roberto Firmino marcaram os gols da partida diante de mais de 70 mil torcedores.

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O estádio também guarda lembranças importantes da história recente da Seleção. Foi ali que Neymar estreou com a camisa do Brasil, em agosto de 2010, diante dos próprios Estados Unidos. Na ocasião, o atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 e iniciou a trajetória que o transformaria no maior artilheiro da história da equipe em jogos contra seleções.

Dois anos depois, o MetLife recebeu outro momento simbólico: o milésimo jogo da história da Seleção Brasileira. O confronto contra a Colômbia terminou empatado por 1 a 1, com mais um gol de Neymar.

Da NFL para a Copa do Mundo

Apesar da forte ligação com o futebol americano, o estádio precisou passar por mudanças para receber o Mundial. Durante anos, um dos principais pontos de discussão envolvendo o MetLife foi a utilização de gramado sintético, frequentemente associado a lesões de atletas da NFL.

Diversos jogadores sofreram contusões graves no local ao longo dos últimos anos, aumentando as críticas à superfície artificial. Por isso, uma das exigências da FIFA para a Copa foi a instalação de gramado natural.

A nova grama foi cultivada especialmente para o torneio e faz parte de um projeto desenvolvido para garantir melhores condições de jogo. A medida busca oferecer uma experiência mais próxima daquela encontrada nos principais estádios do futebol internacional.

A importância do MetLife Stadium para o Mundial vai além da estreia brasileira. O estádio foi escolhido para receber algumas das partidas mais relevantes da competição, incluindo confrontos do mata-mata e a decisão do torneio.

Metlife Stadium será o palco da final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

O local já vinha sendo utilizado em grandes eventos internacionais. Em 2025, recebeu jogos decisivos do Mundial de Clubes, incluindo semifinais e final da competição.

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