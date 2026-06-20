Veja conversa de Raphinha com comissão técnica em momento de lesão Atacante se lesionou aos 38 minutos da primeira etapa

O atacante Raphinha saiu de campo notificando uma lesão aos 39 minutos do primeiro tempo da vitória da Seleção Brasileira sobre o Haiti por 3 a 0, na sexta-feira (19/6), pela Copa do Mundo, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Um vídeo divulgado pelo dublador Gustavo Machado revelou o que o jogador do Barcelona disse aos companheiros após deixar o jogo.

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Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

No momento em que o atleta sentiu a lesão, logo se abaixou no gramado, onde recebeu o apoio de todos os jogadores da Seleção Brasileira. Confira fala de Raphinha:

'Senti forte e fiquei com medo' - afirmou o atleta.

Posteriormente, ao sair do gramado, o atacante do Barcelona recebeu boas energias de companheiros de equipe, comissão técnica e torcedores presentes. Vini Jr se direcionou até o Raphinha para o consolar:

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- Bora não é nada, vamos, vamos, vamos.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que Raphinha "sentiu dores no músculo posterior da coxa direita" e "iniciou o tratamento e será reavaliado". Segundo a rádio Itatiaia, há apreensão interna na comissão técnica da Seleção com o problema muscular do atacante.

No lugar de Raphinha, o técnico Carlo Ancelotti acionou Rayan para completar a partida.

Exames e prazo de recuperação para lesão de Raphinha

Raphinha realizará exames médicos neste sábado (20/6) para determinar o grau da lesão e o tempo de recuperação. Lesões musculares desse tipo podem demandar semanas para recuperação plena, embora nenhum prazo tenha sido confirmado pela comissão técnica.

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O próximo compromisso da Seleção Brasileira é nesta quarta-feira (24/6), contra a Escócia, às 19h (horário de Brasília), pela última rodada do Grupo C. A equipe lidera a chave com a mesma pontuação de Marrocos, mas com saldo de gols superior.

Para o próximo jogo, Carlo Ancelotti tem, no mínimo, cinco alternativas para escalar. A Seleção Brasileira conta com Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Rayan e Gabriel Martinelli.

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