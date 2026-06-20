Barcelona vai vender Raphinha? Veja o que se sabe Especulações sobre uma saída ganharam força nos últimos dias

Rumores sobre uma possível saída de Raphinha do Barcelona voltaram a ganhar força nos últimos dias, especialmente após especulações envolvendo o interesse de clubes da Arábia Saudita e a necessidade do clube catalão de equilibrar as finanças.

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Segundo o jornalista Fernando Kallas, o clube catalão veria com bons olhos uma negociação do brasileiro nesta janela de transferências, avaliando que o atacante atingiu seu auge esportivo e poderia render uma importante receita para reforçar o caixa e promover mudanças no setor ofensivo. Até o momento, porém, não há propostas oficiais pelo jogador.

Já de acordo com apuração da TNT Sports Brasil, o atacante brasileiro não recebeu nenhuma proposta oficial para deixar o Barcelona e tem interesse em permanecer no clube ao menos até o fim da próxima temporada.

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A informação contraria comentários recentes de que o Barcelona estaria disposto a negociar Raphinha durante a janela de transferências do verão europeu para arrecadar recursos e promover mudanças no setor ofensivo. Apesar das especulações, não há negociações em andamento neste momento.

A permanência também passa por um desejo pessoal do camisa 11. Aos 29 anos, Raphinha sonha em conquistar a Champions League com a equipe catalã antes de considerar uma mudança de rumo na carreira. O brasileiro renovou contrato com o Barcelona em 2025 e possui vínculo válido até junho de 2028.

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Nas últimas semanas, o nome do atacante voltou a ser associado ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube já havia tentado sua contratação em outras oportunidades e segue monitorando a situação. Ainda assim, o foco do jogador segue sendo o Barcelona e a disputa da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

Ainda no primeiro tempo contra o Haiti, Raphinha sentiu dores na coxa direita durante a jogada que originou o segundo gol brasileiro e precisou deixar o campo. O atacante será submetido a exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão. Para sua vaga, Ancelotti acionou o jovem Rayan.

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