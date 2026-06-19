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Declaração de João Neves sobre Cristiano Ronaldo irrita internautas: 'Bizarro'

Discurso causou grande repercussão nas redes sociais

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
19/06/2026 12:27
Supervisionado porLeonardo Damico,
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João Neves fez único gol da seleção portuguesa na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
João Neves fez único gol da seleção portuguesa na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Portugal estreou na Copa do Mundo de 2026 contra RD Congo nesta última quarta-feira (17) e ficou com o empate em 1 a 1. Apesar do placar inesperado, o que chama atenção no momento é a fala de João Neves, meia da seleção e autor do único gol da equipe na estreia, sobre Cristiano Ronaldo, que causou grande incômodo entre internautas nas redes sociais.

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    • O jogador do PSG comentou a situação de Ronaldo na seleção, questionado sobre a importância do camisa 7 para o time. O meio-campista afirmou que CR7 é apenas "mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como os demais", atualmente.

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    Reação da web com fala de João Neves sobre Cristiano Ronaldo

    Baixo desempenho de Cristiano na Copa

    A declaração veio em meio às críticas ao desempenho do atacante de 41 anos. Cristiano não marcou contra a República Democrática do Congo e chegou a uma sequência de dez jogos consecutivos sem gols em partidas de Copas do Mundo ou Eurocopa. Considerando todos os seus jogos de Mundial, é a 17ª vez que o artilheiro não balança as redes em 23 partidas.

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    Apesar de ter jogado a partida inteira na estreia, Ronaldo teve apenas 25 toques na bola, um número inferior ao registrado por Francisco Conceição, que entrou como reserva durante o jogo, além do goleiro Diogo Costa. No último amistoso pré-Copa, contra a Nigéria, CR7 também foi criticado pelo baixo desempenho e rendimento, desperdiçando chances claras de gol.

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    Nas redes sociais, João Neves recebeu críticas de parte dos torcedores portugueses pelas suas declarações. Alguns fãs consideraram as palavras inadequadas em relação ao capitão da seleção e a um dos maiores jogadores da história do futebol.

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    As contas do meio-campista ficaram repletas de mensagens indignadas, exigindo que ele demonstrasse mais respeito por Cristiano. Entre elas, algumas como: "Respeite o seu capitão, criança. Foi ele quem transformou a seleção portuguesa numa equipe que surgiu do nada" ou "Se Cristiano Ronaldo não existisse, vocês provavelmente nunca teriam conhecido um país chamado Portugal".

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    João Neves dispara afirmação sobre Cristiano Ronaldo (Foto: Miguel RIOPA / AFP)
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