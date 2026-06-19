Declaração de João Neves sobre Cristiano Ronaldo irrita internautas: 'Bizarro' Discurso causou grande repercussão nas redes sociais

Portugal estreou na Copa do Mundo de 2026 contra RD Congo nesta última quarta-feira (17) e ficou com o empate em 1 a 1. Apesar do placar inesperado, o que chama atenção no momento é a fala de João Neves, meia da seleção e autor do único gol da equipe na estreia, sobre Cristiano Ronaldo, que causou grande incômodo entre internautas nas redes sociais.

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O jogador do PSG comentou a situação de Ronaldo na seleção, questionado sobre a importância do camisa 7 para o time. O meio-campista afirmou que CR7 é apenas "mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como os demais", atualmente.

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Reação da web com fala de João Neves sobre Cristiano Ronaldo

Por isso que nunca ganharam uma copa. Cristiano não é igual a eles e eles não são iguais a Cristiano. Nenhum que está lá fez o que o CR7 fez no futebol. Deveriam correr pelo Cris e jogar PRA ele, mas querem se equiparar com um dos maiores futebolistas da história. — Diego F. T. Ferreira 🪓 (@TomczakDiego) June 19, 2026

É bizarro e inexplicável o ódio dos jogadores portugueses pelo Cristiano Ronaldo!



Eu tenho uma teoria de que se os jogadores de Portugal tivessem a mesma mentalidade que os jogadores do Al Nassr tem com o CR7 Portugal já teria uma Copa fácil — .🇧🇼 (@kg10vfx) June 19, 2026

Ele não é "mais um jogador" como vocês porque ele é infinitamente maior e mais importante pro País do que todos vocês juntos.

Se não existisse o CR7 a seleção de vocês seria apenas uma lituânia da vida.

Se não existisse CR7, nem na copa Portugal estaria em 2010,2014,2018 e 2022. — Eren do Balacobaco (@Eren0x1g3ns) June 19, 2026

Há uma disparidade GIGANTE de como as seleções da Argentina, frança e Portugal jogam em prol do seu principal jogador. — ⚡😉Caioow⚡ (@Caioow212) June 19, 2026

enquanto o time vê Cristiano Ronaldo apenas como mais um pra ajudar o time, na Argentina o time ajuda o Messi, é tipo um por todos e todos por um — marquin (@quemlkeotario) June 19, 2026

Baixo desempenho de Cristiano na Copa

A declaração veio em meio às críticas ao desempenho do atacante de 41 anos. Cristiano não marcou contra a República Democrática do Congo e chegou a uma sequência de dez jogos consecutivos sem gols em partidas de Copas do Mundo ou Eurocopa. Considerando todos os seus jogos de Mundial, é a 17ª vez que o artilheiro não balança as redes em 23 partidas.

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Apesar de ter jogado a partida inteira na estreia, Ronaldo teve apenas 25 toques na bola, um número inferior ao registrado por Francisco Conceição, que entrou como reserva durante o jogo, além do goleiro Diogo Costa. No último amistoso pré-Copa, contra a Nigéria, CR7 também foi criticado pelo baixo desempenho e rendimento, desperdiçando chances claras de gol.

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Nas redes sociais, João Neves recebeu críticas de parte dos torcedores portugueses pelas suas declarações. Alguns fãs consideraram as palavras inadequadas em relação ao capitão da seleção e a um dos maiores jogadores da história do futebol.

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As contas do meio-campista ficaram repletas de mensagens indignadas, exigindo que ele demonstrasse mais respeito por Cristiano. Entre elas, algumas como: "Respeite o seu capitão, criança. Foi ele quem transformou a seleção portuguesa numa equipe que surgiu do nada" ou "Se Cristiano Ronaldo não existisse, vocês provavelmente nunca teriam conhecido um país chamado Portugal".

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