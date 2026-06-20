logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Tironi no Lance!: Brasil faz o mínimo, mas lentidão preocupa para a Copa

Vitória tranquila expõe limitações de ritmo da Seleção e amplia desafios para Ancelotti

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 10:37
Atualizado há 1 minutos
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Seleção Brasileira cumprimenta a torcida após a vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
Seleção Brasileira cumprimenta a torcida após a vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

O Brasil fez não muito mais do que sua obrigação ao vencer o Haiti por 3 a 0 na Copa do Mundo. O jogo era traiçoeiro não pela qualidade baixíssima do adversário, mas pelas ilusões que poderia criar. A torcida é para que a experiência do técnico Carlo Ancelotti funcione como antídoto contra qualquer tipo de delírio.

continua após a publicidade
  • Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Tironi no Lance!: Brasil apresentou pouco até aqui do que esta Copa exige

    Seleção Brasileira
    Há 4 dias
  • Ancelotti antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    Tironi no Lance!: Ancelotti foi o pior em campo na estreia da Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 5 dias
  • Neymar tem treinado na academia desde que se apresentou à Seleção

    Tironi no Lance!: Seleção esconde Neymar, mas uma hora ele vai ser necessário

    Seleção Brasileira
    Há 1 semana

    • Isso porque o Haiti deve ser uma das seleções mais fracas desta Copa. A equipe facilitou a vida brasileira ao perder bolas no meio-campo que acabaram convertidas em gols. Considerando apenas o grupo C — Marrocos, Brasil, Escócia e Haiti —, a seleção marroquina, que disputa a liderança com o Brasil, apresentou desempenho mais consistente até aqui. Fez um bom jogo contra o Brasil e uma atuação aceitável diante da Escócia, além de ter enfrentado a sequência mais difícil até o momento.

    🧮 Brasil campeão? Simule todos os resultados da Copa!

    Mas o foco principal está no desempenho brasileiro. A boa notícia, ainda que previsível, é que Vinícius Júnior é o principal jogador do time. Sem ele, pouco sobra até aqui. O atacante foi o melhor em campo nas duas partidas e deixou a classificação encaminhada.

    continua após a publicidade
    Vini Jr durante a partida entre Brasil e Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)
    Vini Jr durante a partida entre Brasil e Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Problemas...

    Por outro lado, o problema é evidente: o Brasil é um time lento demais para o ritmo que esta Copa vem apresentando. Seleções como Argentina, Alemanha, Inglaterra, Noruega, França e Estados Unidos mostram maior intensidade do que a equipe brasileira.

    Carlo Ancelotti mantém o discurso de que a evolução virá com o tempo e atribuiu a queda de rendimento no segundo tempo como parte do processo de ajuste.

    continua após a publicidade

    Ainda assim, o treinador terá problemas a resolver, especialmente a substituição de Raphinha, lesionado. Luiz Henrique parece ter perdido espaço e sequer entrou contra o Haiti. Rayan foi o escolhido e pouco produziu. Já Endrick entrou, mas também ficou longe de se destacar.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraCom Neymar e Raphinha, Seleção acumula baixas por lesão na CopaHá 3 minutos
    Marrocos e Escócia se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo C. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do MundoQual foi o resultado do jogo da Escócia, próximo adversário do Brasil?Há 27 minutos
    Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)
    Fora de CampoCasimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: '4 a 2 pra Globo'Há 30 minutos
    Seleção BrasileiraAlém de Robertson, em quem o Brasil deve ficar de olho da Escócia?Há 39 minutos
    Neymar treina no CT da Seleção em Morristown
    Seleção BrasileiraSeleção terá retorno de Neymar em semana decisivaHá 1 hora
    Kamara marcou o segundo gol do Japão (Foto: Aric Becker / AFP)
    Copa do MundoSeleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (20/06)?Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Vinicius Jr. durante a comemoração do gol dele na partida que terminou 3 a 0 para o Brasil. Duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Análise: O protagonismo silencioso de Vini Jr na Seleção
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Vitória sobre o Haiti alivia pressão, mas Brasil ainda deixa dúvidas para Ancelotti
    Vini Jr é sincero sobre nova posição com Ancelotti: 'Não gosto tanto'
    Raphinha em ação durante Brasil x Haiti
    Especialista de arbitragem aponta erro grave em gol de Brasil x Haiti
    Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Atuação de Rayan em Brasil x Haiti divide opiniões: 'Com todo respeito'
    Marrocos mostra que sucesso em Copa não foi 'ao acaso' e impõe pressão no Brasil
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Qual foi o placar do jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Balanço do dia: Brasil e Marrocos vencem, e EUA se garantem no mata-mata
    Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti
    Emocionado, Matheus Cunha celebra gols, relembra raízes e agradece Romário
    Goleiro Alisson cumprimenta o zagueiro Gabriel Magalhães após a vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Casagrande é sincero após vitória do Brasil: 'Precisa convencer'
    Rayan foi entrevistado por Romário depois de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução CazéTV)
    A Romário, Rayan revela nervosismo antes de estreia na Copa: 'Perna tremendo'