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The Linc: estádio de Brasil x Haiti mistura inovação, sustentabilidade e tradição americana

Arena da Filadélfia conta com milhares de painéis solares, tradição de churrascos no estacionamento e homenagens à história do Philadelphia Eagles

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 09:00
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Lincoln Financial Field
Entrada do The Linc (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
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A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O palco da partida será o Lincoln Financial Field, na Filadélfia, um dos estádios mais modernos dos Estados Unidos e casa do Philadelphia Eagles, tradicional franquia da NFL. A arena, inclusive, recebeu jogos do Flamengo no Mundial de Clubes. A reportagem do Lance!, que acompanhou, na época, as partidas, mostra curiosidades do local.

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    • Com capacidade para aproximadamente 69 mil torcedores, o estádio, chamado popularmente de "The Linc", foi inaugurado em 2003 após um investimento de US$ 512 milhões (R$ 2,6 bilhões na cotação da época) e rapidamente se tornou uma das principais arenas esportivas do país. Além da estrutura imponente, o local chama atenção por uma combinação pouco comum: tecnologia sustentável, arquitetura inspirada no mascote da equipe e curiosidades históricas que ajudam a explicar a cultura esportiva da Filadélfia.

    Arquitetura inspirada em uma águia

    Logo à primeira vista, o Lincoln Financial Field apresenta um detalhe que remete diretamente à identidade do Philadelphia Eagles. O projeto arquitetônico conta com grandes aberturas laterais na parte superior da estrutura, que lembram asas abertas, uma referência ao mascote da franquia (águia, o Swoop).

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    A arena substituiu o antigo Veterans Stadium, que durante décadas recebeu partidas de futebol americano e beisebol na cidade. O antigo estádio, aliás, ficou conhecido por uma curiosidade pouco comum: possuía uma pequena prisão interna destinada a torcedores que causassem confusão durante os eventos. A estrutura ainda segue no The Linc.

    Um dos estádios mais sustentáveis dos Estados Unidos

    O Lincoln Financial Field nasceu justamente para representar uma nova fase, com foco em conforto, tecnologia e experiência do público. Mas o que diferencia o The Linc de grande parte das arenas esportivas do mundo está fora das quatro linhas. O estádio tornou-se referência em sustentabilidade ao adotar diversas medidas ligadas ao programa LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), principal certificação ambiental para construções sustentáveis dos Estados Unidos.

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    Entre as iniciativas mais impressionantes está a instalação de 10.456 painéis solares, responsáveis por gerar aproximadamente quatro megawatts de energia limpa por ano. Além disso, o Philadelphia Eagles foi a primeira equipe esportiva profissional da América do Norte a instalar um posto de abastecimento de hidrogênio para alimentar veículos de passageiros.

    As medidas fazem parte de uma política voltada para redução de consumo energético, eficiência operacional e menor impacto ambiental, transformando o estádio em referência para outras arenas esportivas.

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    Estátuas eternizam momentos históricos da NFL

    Quem chega ao complexo esportivo encontra diversas homenagens aos ídolos do Philadelphia Eagles, mas nenhuma chama mais atenção do que a estátua do "Philly Special". Localizado na HeadHouse Plaza, o monumento de bronze possui cerca de 2,7 metros de altura e retrata uma das jogadas mais famosas da história do Super Bowl. A obra eterniza o momento em que o quarterback Nick Foles pergunta ao então técnico Doug Pederson:

    "Do you want Philly Philly?"

    A resposta positiva deu origem à jogada que terminou em touchdown durante o Super Bowl LII, conquistado pelos Eagles. A estátua foi inaugurada em 2018 e rapidamente se tornou um dos pontos mais visitados pelos torcedores.

    Lincoln Financial Field
    Esstátua do "Philly Special" no The Linc (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    O que existe dentro do estádio?

    Durante visita realizada pelo Lance! em 2025, durante o Mundial de Clubes, em que o Flamengo disputou dois jogos no estádio (Espérance e Chelsea), foi possível observar alguns dos detalhes que normalmente passam despercebidos para quem acompanha apenas as partidas. Na área interna há uma grande maquete do Lincoln Financial Field, além de homenagens visuais ao Eagles espalhadas pelos corredores.

    Lincoln Financial Field
    Maquete (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    O mascote da equipe aparece em murais e ilustrações de grande porte, enquanto estátuas em tamanho real de jogadores ajudam a contar a história da franquia para os visitantes.

    Lincoln Financial Field
    Esculturas dentro do estádio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Os espaços internos também foram projetados para proporcionar ampla circulação de público, algo fundamental em dias de jogos da NFL, quando dezenas de milhares de pessoas ocupam simultaneamente a arena. Aliás, na visita do Lance! ao estádio ainda em 2025, já havia cartazes anunciando a Copa do Mundo.

    Lincoln Financial Field
    Acesso ao The Linc, em 2025, com cartaz da Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Churrasco no estacionamento é tradição local

    Outra característica marcante está do lado de fora do estádio. O Lincoln Financial Field possui um gigantesco estacionamento que se transforma em ponto de encontro para os torcedores horas antes das partidas. Ali acontece uma das tradições mais populares do esporte americano: o tailgate (em alusão à porta traseira de uma caminhonete).

    Os fãs chegam cedo, estacionam seus carros, montam churrasqueiras, mesas e cadeiras e passam horas confraternizando antes dos jogos. Em dias de NFL, o entorno do estádio se transforma praticamente em uma grande festa ao ar livre. Quando o Flamengo esteve por lá, não foi diferente. No dia da partida contra o Chelsea, na vitória por 3 a 1, por exemplo, os brasileiros fizeram uma grande festa.

    Torcida Flamengo churrasco Lincoln Financial Field
    Torcida Flamengo faz churrasco no Lincoln Financial Field (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Importante destacar que o The Linc fica localizado em um complexo esportivo, que conta também com outras arenas, reforçando a importância da Filadélfia para os esportes norte-americanos.

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