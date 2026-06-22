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Gilberto Silva prevê jogo difícil para o Brasil diante da Escócia

Pentacampeão integra grupo da Fifa que analisa jogos da Copa do Mundo

PorMarcio DolzanEnviado Especial
22/06/2026 12:29
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Gilberto Silva integra o TSG, grupo de estudos técnicos da Fifa
Gilberto Silva integra o TSG, grupo de estudos técnicos da Fifa (Divulgação/Fifa)

MIAMI, FL (EUA) - Titular absoluto da Seleção Brasileira na campanha do Penta, em 2002, o ex-volante Gilberto Silva prevê um jogo difícil para o Brasil diante da Escócia nesta quarta-feira (24), em Miami. A partida encerra a primeira fase da competição para a Seleção e define a posição da equipe de Carlo Ancelotti no Grupo C da Copa do Mundo.

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    Gilberto Silva integra o Grupo de Especialistas Técnicos (TSG, na sigla em inglês) da Fifa. Sob a orientação de Arsène Wenger, que é Chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da Fifa, o grupo conta ainda com os ex-jogadores Otto Addo (Gana), Jürgen Klinsmann (Alemanha),  Michael O'Neill (Irlanda do Norte), Jon Dahl Tomasson (Dinamarca), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Holanda) e Pablo Zabaleta (Argentina), além da treinadora Jayne Ludlow (País de Gales) e da meio-campista Tobin Heath (EUA).

    — No TSG, basicamente, eu analiso os jogos, tendo o apoio do analista-chefe e da equipe de dados, que combina com as informações que repasso em relação ao que eu vejo no jogo. Acompanho alguns jogos nos estádios e alguns do estúdio — contou Gilberto Silva na noite desse domingo (21). Ele concedeu entrevista por videoconferência a um pequeno grupo de jornalistas do Brasil e da Escócia, incluindo o Lance!

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    O Pentacampeão assistiu aos dois primeiros jogos de Brasil e Escócia, e considera que o confronto desta quarta-feira, em Miami, será difícil por tudo o que está em jogo em uma das partidas que encerra o Grupo C.

    — A Escócia tem bons jogadores, atletas que atuam na Premier League, e temos que dar atenção a isso. É preciso respeitá-los muito, mas jogar para vencer, porque acho que ambos vão jogar para vencer. A Escócia (que está em terceiro lugar) não tem nada a perder, eles têm que ir para cima do Brasil — pontuou Gilberto Silva.

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    O ex-meio-campista da Seleção Brasileira fez uma avaliação sobre o que viu de Brasil e Escócia até aqui na Copa do Mundo.

    — Da Escócia, especialmente o último jogo (com Marrocos), o que eu vi foi uma equipe que busca um gol, tenta encontrar uma oportunidade. Contra o Brasil vai ser bastante difícil, porque a Escócia precisa ganhar para se classificar, e o Brasil quer vencer, para tentar se tornar o primeiro do grupo. O Brasil teve um primeiro jogo bastante difícil, mas em relação ao Marrocos eu não achava que teríamos facilidade nesse jogo. Nós sofremos um pouco no meio-campo, com a combinação do time marroquino, a combinação de passes, a agilidade, e sofremos um pouco. No segundo jogo (diante do Haiti), eu percebi que fomos mais estáveis.

    Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção; atacante pode voltar a jogar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    'Tenho certeza que foi difícil para Ancelotti não poder escalar Neymar', diz Gilberto Silva

    Gilberto Silva também falou sobre a expectativa para o retorno de Neymar. O camisa 10 do Brasil será relacionado para o jogo com a Escócia, mas ainda não está definido se ele será utilizado ao longo da partida.

    — Está bem claro que ele pode ajudar o time. Eu tenho certeza que foi difícil para Carlo Ancelotti não poder usá-lo nos primeiros dois jogos, porque ele estava se recuperando de lesão. Espero que ele esteja bem e ajude o time a se classificar para a próxima fase. Estou ansioso para vê-lo de volta. Neymar é muito talentoso e sabemos o que ele pode oferecer, só precisa estar bem fisicamente.

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