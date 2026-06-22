Gilberto Silva prevê jogo difícil para o Brasil diante da Escócia
Pentacampeão integra grupo da Fifa que analisa jogos da Copa do Mundo
MIAMI, FL (EUA) - Titular absoluto da Seleção Brasileira na campanha do Penta, em 2002, o ex-volante Gilberto Silva prevê um jogo difícil para o Brasil diante da Escócia nesta quarta-feira (24), em Miami. A partida encerra a primeira fase da competição para a Seleção e define a posição da equipe de Carlo Ancelotti no Grupo C da Copa do Mundo.
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Gilberto Silva integra o Grupo de Especialistas Técnicos (TSG, na sigla em inglês) da Fifa. Sob a orientação de Arsène Wenger, que é Chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da Fifa, o grupo conta ainda com os ex-jogadores Otto Addo (Gana), Jürgen Klinsmann (Alemanha), Michael O'Neill (Irlanda do Norte), Jon Dahl Tomasson (Dinamarca), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Holanda) e Pablo Zabaleta (Argentina), além da treinadora Jayne Ludlow (País de Gales) e da meio-campista Tobin Heath (EUA).
— No TSG, basicamente, eu analiso os jogos, tendo o apoio do analista-chefe e da equipe de dados, que combina com as informações que repasso em relação ao que eu vejo no jogo. Acompanho alguns jogos nos estádios e alguns do estúdio — contou Gilberto Silva na noite desse domingo (21). Ele concedeu entrevista por videoconferência a um pequeno grupo de jornalistas do Brasil e da Escócia, incluindo o Lance!.
O Pentacampeão assistiu aos dois primeiros jogos de Brasil e Escócia, e considera que o confronto desta quarta-feira, em Miami, será difícil por tudo o que está em jogo em uma das partidas que encerra o Grupo C.
— A Escócia tem bons jogadores, atletas que atuam na Premier League, e temos que dar atenção a isso. É preciso respeitá-los muito, mas jogar para vencer, porque acho que ambos vão jogar para vencer. A Escócia (que está em terceiro lugar) não tem nada a perder, eles têm que ir para cima do Brasil — pontuou Gilberto Silva.
O ex-meio-campista da Seleção Brasileira fez uma avaliação sobre o que viu de Brasil e Escócia até aqui na Copa do Mundo.
— Da Escócia, especialmente o último jogo (com Marrocos), o que eu vi foi uma equipe que busca um gol, tenta encontrar uma oportunidade. Contra o Brasil vai ser bastante difícil, porque a Escócia precisa ganhar para se classificar, e o Brasil quer vencer, para tentar se tornar o primeiro do grupo. O Brasil teve um primeiro jogo bastante difícil, mas em relação ao Marrocos eu não achava que teríamos facilidade nesse jogo. Nós sofremos um pouco no meio-campo, com a combinação do time marroquino, a combinação de passes, a agilidade, e sofremos um pouco. No segundo jogo (diante do Haiti), eu percebi que fomos mais estáveis.
'Tenho certeza que foi difícil para Ancelotti não poder escalar Neymar', diz Gilberto Silva
Gilberto Silva também falou sobre a expectativa para o retorno de Neymar. O camisa 10 do Brasil será relacionado para o jogo com a Escócia, mas ainda não está definido se ele será utilizado ao longo da partida.
— Está bem claro que ele pode ajudar o time. Eu tenho certeza que foi difícil para Carlo Ancelotti não poder usá-lo nos primeiros dois jogos, porque ele estava se recuperando de lesão. Espero que ele esteja bem e ajude o time a se classificar para a próxima fase. Estou ansioso para vê-lo de volta. Neymar é muito talentoso e sabemos o que ele pode oferecer, só precisa estar bem fisicamente.
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