NOVA JERSEY (EUA) – Faltando poucos dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o MetLife Stadium, em Nova Jersey, recebe os últimos ajustes para receber o principal evento do futebol mundial. Palco do duelo entre Brasil e Marrocos, marcado para o próximo dia 13 de junho, o estádio já apresenta uma movimentação maior nos arredores, especialmente no quesito segurança. No entanto, o que ainda chama a atenção é a ausência de um clima típico de Mundial nas ruas da região.

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O Lance! esteve no local na tarde desta terça-feira e constatou um forte esquema de vigilância no entorno da arena. Cães farejadores da polícia circulavam entre veículos e pedestres próximos aos acessos do estádio, enquanto agentes monitoravam a movimentação de quem entrava no perímetro de segurança. A preocupação das autoridades americanas com a realização do torneio é evidente e se estende também a outros pontos estratégicos.

A mesma cena pôde ser observada nos aeroportos da cidade. Na chegada de turistas e delegações, equipes de segurança utilizam cães farejadores para auxiliar na fiscalização, reforçando os protocolos adotados para um evento de grande porte. O objetivo é minimizar riscos e garantir tranquilidade para torcedores, atletas e profissionais envolvidos na competição.

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Se, por um lado, a segurança é visível, por outro, o clima de Copa do Mundo ainda parece distante da rotina dos moradores de Nova York e Nova Jersey. Diferentemente do que costuma ocorrer em outros países-sede, com ruas decoradas, aeroportos tematizados e ações promocionais espalhadas pela cidade, a competição ainda passa quase despercebida para grande parte da população local.

Em bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais, o futebol ocupa espaço reduzido. Nas televisões, predominam transmissões de hóquei, basquete e outros esportes tradicionais do país. O Mundial, ao menos por enquanto, não alterou significativamente a dinâmica da região. A curiosidade maior parte justamente dos brasileiros que vivem ou visitam os Estados Unidos. Ao ouvirem qualquer menção à Copa do Mundo, muitos logo demonstram interesse e iniciam conversas sobre a participação da Seleção.

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Enquanto o ambiente externo ainda busca entrar no ritmo do torneio, o Brasil já iniciou oficialmente sua preparação em solo americano. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira em Nova Jersey e dará sequência aos trabalhos nesta quarta (3), com duas sessões de treinamento. Uma delas contará com a presença de torcedores, proporcionando o primeiro contato mais próximo entre a equipe comandada por Carlo Ancelotti e os brasileiros que acompanham a equipe nos Estados Unidos.

Antes da estreia contra o Marrocos, a Seleção ainda terá um último compromisso preparatório. No dia 6 de junho, o Brasil enfrenta o Egito, em Cleveland, em amistoso que servirá como teste final para ajustes da equipe antes do início da caminhada rumo ao sonhado hexacampeonato mundial.

Seleção desembarcou nos Estados Unidos com forte aparato de segurança para a disputa da Copa (Foto: Leonardo MUNOZ / AFP)

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