Palco da estreia da Seleção recebe ajustes, e clima de Copa passa longe dos EUA
Brasil inicia trajetória no torneio no dia 13 de julho, contra o Marrocos
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NOVA JERSEY (EUA) – Faltando poucos dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o MetLife Stadium, em Nova Jersey, recebe os últimos ajustes para receber o principal evento do futebol mundial. Palco do duelo entre Brasil e Marrocos, marcado para o próximo dia 13 de junho, o estádio já apresenta uma movimentação maior nos arredores, especialmente no quesito segurança. No entanto, o que ainda chama a atenção é a ausência de um clima típico de Mundial nas ruas da região.
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O Lance! esteve no local na tarde desta terça-feira e constatou um forte esquema de vigilância no entorno da arena. Cães farejadores da polícia circulavam entre veículos e pedestres próximos aos acessos do estádio, enquanto agentes monitoravam a movimentação de quem entrava no perímetro de segurança. A preocupação das autoridades americanas com a realização do torneio é evidente e se estende também a outros pontos estratégicos.
A mesma cena pôde ser observada nos aeroportos da cidade. Na chegada de turistas e delegações, equipes de segurança utilizam cães farejadores para auxiliar na fiscalização, reforçando os protocolos adotados para um evento de grande porte. O objetivo é minimizar riscos e garantir tranquilidade para torcedores, atletas e profissionais envolvidos na competição.
Se, por um lado, a segurança é visível, por outro, o clima de Copa do Mundo ainda parece distante da rotina dos moradores de Nova York e Nova Jersey. Diferentemente do que costuma ocorrer em outros países-sede, com ruas decoradas, aeroportos tematizados e ações promocionais espalhadas pela cidade, a competição ainda passa quase despercebida para grande parte da população local.
Em bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais, o futebol ocupa espaço reduzido. Nas televisões, predominam transmissões de hóquei, basquete e outros esportes tradicionais do país. O Mundial, ao menos por enquanto, não alterou significativamente a dinâmica da região. A curiosidade maior parte justamente dos brasileiros que vivem ou visitam os Estados Unidos. Ao ouvirem qualquer menção à Copa do Mundo, muitos logo demonstram interesse e iniciam conversas sobre a participação da Seleção.
Enquanto o ambiente externo ainda busca entrar no ritmo do torneio, o Brasil já iniciou oficialmente sua preparação em solo americano. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira em Nova Jersey e dará sequência aos trabalhos nesta quarta (3), com duas sessões de treinamento. Uma delas contará com a presença de torcedores, proporcionando o primeiro contato mais próximo entre a equipe comandada por Carlo Ancelotti e os brasileiros que acompanham a equipe nos Estados Unidos.
Antes da estreia contra o Marrocos, a Seleção ainda terá um último compromisso preparatório. No dia 6 de junho, o Brasil enfrenta o Egito, em Cleveland, em amistoso que servirá como teste final para ajustes da equipe antes do início da caminhada rumo ao sonhado hexacampeonato mundial.
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