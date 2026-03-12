Seleção lança segundo uniforme em parceria com a Jordan: 'Joga sinistro'
Estreia da camisa acontece no dia 26 de março, em amistoso contra a França
A Seleção Brasileira, em parceria com a Nike, apresentou na noite desta quinta-feira (12) o novo segundo uniforme, que mistura tons de azul-escuro com preto e traz colaboração da marca Jordan. A estreia ocorrerá no amistoso contra a França, em março, e o modelo também será utilizado na próxima edição da Copa do Mundo da Fifa.
Esta será a primeira vez que uma seleção nacional exibirá o logotipo da Jordan em seu uniforme. A marca, no entanto, mantém parceria com o PSG, atual campeão da Champions League, desde 2018.
A campanha de divulgação adaptou um dos lemas tradicionais da Amarelinha, o "joga bonito", substituído por uma versão mais agressiva, com o mote "joga sinistro". O design da peça foi inspirado nos predadores mais velozes da fauna brasileira.
— Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria representa algo enorme — afirmou Vinicius Júnior, atacante da equipe nacional e do Real Madrid.
O novo uniforme reserva da equipe brasileira será vendido por R$ 449,99 na versão torcedor, enquanto o modelo utilizado em campo custará R$ 749,99. A peça foi desenvolvida para ampliar a circulação de ar durante as partidas e é confeccionada a partir de resíduos têxteis. O tecido também é 11% mais leve e até 23,8% mais respirável.
Além da camisa alternativa, a coleção inclui itens de streetwear, como camisetas, moletons bicolores, shorts de mesh, agasalhos e quatro silhuetas clássicas de calçados reinterpretadas para o público brasileiro.
