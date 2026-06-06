Filho de italianos, americano virou fã da Copa do Mundo no Tetra do Brasil

CLEVELAND, OH (EUA) - Alfonso Messina é um norte-americano que adora esportes e aprendeu desde pequeno a amar a Copa do Mundo. Filho de italianos, ele chegou ainda criança aos Estados Unidos e descobriu no Mundial de 1994 como o futebol era apaixonante e importante para os torcedores.

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— Nasci na Itália, meus pais vieram para Nova York quando eu era criança, eu tinha 2 anos. Eu só falo inglês, e meus pais só falam italiano. Costumamos ir para a Itália todo verão. Eu me lembro da Copa do Mundo de 1990, na Itália, quando eu tinha 7 anos. Mas foi 1994 que me marcou. A final era Itália x Brasil aqui nos Estados Unidos, Roberto Baggio, todos se lembram disso. Minha avó veio da Itália e ela estava chorando, eu era um garoto de 11 anos. Perguntei por que ela estava chorando, e foi aí que eu percebi a importância da Copa do Mundo — declarou Messina, ao Lance!.

Aquele momento fez o norte-americano se apaixonar pelo mais importante torneio de seleções do planeta.

— Eu estava em Roma quando a Itália ganhou a Copa em 2006 e estava em Berlim quando a Alemanha ganhou em 2014. Agora, vou tentar ir para tantos jogos quanto for possível — contou Messina.

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Além do amistoso deste sábado, Messina tem encontro marcado com o Brasil no próximo sábado (13). Ele estará nas arquibancadas do MetLife para o jogo de abertura do Grupo C, com o Marrocos. Depois, assistirá Inglaterra x Panamá no mesmo estádio e a outros dois confrontos de mata-mata.

Na manhã deste sábado (6), poucas horas antes do jogo do Brasil com o Egito, Messina esteve em frente ao hotel da Seleção Brasileira em Cleveland. Discreto, trajava uma camiseta branca e tinha alguma expectativa de ver os jogadores da equipe nacional.

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Alfonso Messina falou com muita desenvoltura sobre a Seleção Brasileira. Disse que aprendeu a gostar de futebol porque o pai é torcedor do Milan, paixão que também herdou. E comentou sobre o fato de o Brasil agora ser treinado por Carlo Ancelotti, um italiano.

— Eu acho que é bom. O jogo brasileiro é bonito, e o jogo italiano é muito tático. Um treinador italiano com esses fundamentos, trabalhando com o talento do Brasil… Estou muito curioso para ver o resultado.

Pela manhã, grupo de torcedores do Brasil foi ao hotel da Seleção (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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