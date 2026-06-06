Domingo será de descanso para os jogadores da Seleção

CLEVELAND, OH (EUA) - A Seleção Brasileira terá um dia de descanso neste domingo (7). A delegação vai deixar a cidade de Cleveland logo após o jogo deste sábado, com o Egito, em voo fretado, e os jogadores serão liberados assim que desembarcarem em Nova Jersey. Eles se reapresentam na noite de domingo.

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A informação de que os jogadores teriam um dia livre foi antecipada pelo Lance! na quarta-feira (3). Os integrantes da delegação terão o domingo para convívio com os familiares, e será um dos raros dias sem trabalho até o fim da Copa do Mundo.

A expectativa é que a maioria aproveite para almoçar com familiares, passear pela região onde a delegação está hospedada ou simplesmente desfrutar de momentos de tranquilidade antes do início do torneio. O objetivo da comissão técnica é permitir que os atletas tenham um breve período de descontração sem comprometer o planejamento esportivo estabelecido para os dias que antecedem a estreia.

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Até aqui, a rotina tem sido intensa nos Estados Unidos. Há treinos todos os dias, sendo que na sexta-feira os jogadores ainda tiveram a viagem a Cleveland. Neste sábado, eles passaram a manhã no hotel, na região central da cidade, farão o jogo com o Egito no início da noite e logo depois terão a viagem de retorno à Nova Jersey. O tempo de voo é de pouco mais de uma hora.

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