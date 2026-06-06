Movimento Verde Amarelo: torcedores detalham ida aos EUA para a Copa

Faltam sete dias para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Carlo Ancelotti, inicia a participação no Mundial diante do Marrocos, no dia 13 de junho, em Nova York, nos Estados Unidos. Com a proximidade da estreia, o Lance! foi atrás de torcedores que estão se locomovendo para acompanhar a equipe nacional.

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O amor pelo ritmo e futebol foi o que conectou a vida de Carlos Bebeto da Costa com o Movimento Verde Amarelo. Integrante de baterias de escolas de samba do Rio de Janeiro, ele teve o primeiro contato com a torcida em 2022.

Na ocasião, Bebeto foi um dos responsáveis por mobilizar uma bateria do MVA para tocar na Fun Festa da Copa do Mundo daquele ano em Copacabana. Após quatro anos como participante da torcida, agora ele se prepara para ir aos Estados Unidos acompanhar a Seleção Brasileira.

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— Viajo no dia 10. À princípio, vamos (torcida) ficar conforme forem os jogos da Seleção. Serão três dias em Nova York, dois dias em Filadélfia, e depois vamos de motorhome para Miami, ver o último jogo da fase de grupos — iniciou, antes de abordar as dificuldades enfrentadas para realizar o sonho.

— As dificuldades de acompanhar são imensas. Graças a Deus, tem um mecanismo do MVA de inclusão. Eles proporcionam essa integração. Fui selecionado para algumas ações, como esta da Copa do Mundo. O MVA conseguiu acionar junto à CBF e à FIFA, viabilizar os ingressos mais baratos, que vão sair a 60 dólares (R$ 310) para nós — concluiu.

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Torcedor do MVA no Maracanã em jogo da Seleção Brasileira (Foto: Arquivo Pessoal)

Líder de torcida expõe desafios até à Copa do Mundo

A reportagem também falou com Daniel Victor Leon, fundador da Torcida Canarinho. Desde 2006, ele ajuda torcedores brasileiros a acompanharem a Seleção.

Em 2010, as torcidas Canarinho e MVA se uniram na intenção de expandir a influência sobre os torcedores brasileiros. Hoje, elas viajam juntas para acompanhar o Brasil pelo mundo. Leon, é um dos responsáveis pela logística de parte dos brasileiros que estão a caminho dos Estados Unidos.

— Embarco domingo (7), eu tenho agência, então organizo toda a logística da torcida. Estou quase enlouquecendo de tanta coisa, mas temos hostel e hotéis já reservados na primeira fase, sempre buscando o melhor para todos — declarou.

Leon, fundador da torcida Canarinho (Foto: Arquivo Pessoal)

Seleção Brasileira

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6), às 19h (de Brasília), em Cleveland, Estados Unidos.

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. A equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrentará o Marrocos, em Nova York. Além da seleção africana, o Brasil irá enfrentar Escócia e Haiti pelo Grupo C.

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