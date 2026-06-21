Paquetá lamenta lesão de Raphinha, mas projeta retorno do atacante Meia diz que atacante já faz 'trabalho intensivo' de recuperação

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Titular da Seleção Brasileira nas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, o meia Lucas Paquetá lamentou a lesão de Raphinha, mas demonstrou confiança no retorno do atacante ainda para este Mundial. O meia falou ainda sobre a importância do jogador do Barcelona para o Brasil, mas desconversou sobre a possibilidade de ser uma das opções de Ancelotti para substituí-lo pela direita.

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➡️Quem deve substituir Raphinha no ataque do Brasil?

— Sempre me coloco à disposição para ajudar, fazer meu melhor. Essa, felizmente, não é uma pergunta que preciso responder, é uma dúvida para o professor. Mas, independentemente de quem for substituí-lo, está todo mundo preparado para entrar e fazer seu melhor — declarou Paquetá, em entrevista coletiva concedida no Hotel The Ridge, que serve de concentração para a Seleção na Copa do Mundo.

O meia da Seleção disse que os jogadores não conversaram sobre quando Raphinha poderá estar à disposição, mas deu uma declaração de alento: segundo Paquetá, o atacante já está fazendo trabalho intensivo de recuperação, o que sugere que a lesão poderá ser superada em alguns dias.

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— O Rafa é um jogador importantíssimo para nós. Todos nós conhecemos as suas características, as suas valências, a velocidade que ele tem, o poder de atacar espaços, de finalização, então acho que a gente perde um jogador muito importante —, declarou Lucas Paquetá, para na sequência afirmar que Raphinha já faz o tratamento de forma intensa.

— Quanto ao tempo, a gente não se atenta muito a isso. Esperamos que seja o mais rápido possível. A gente já vê ele trabalhando de uma maneira intensiva para que a sua recuperação seja a mais breve possível. Estamos na torcida, o quanto antes ele possa voltar nos ajudar, melhor.

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Lucas Paquetá durante treino da Seleção Brasileira neste domingo, no CT em Morristown (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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