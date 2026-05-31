Raphinha revela o que o Brasil precisa melhorar até a Copa do Mundo

O atacante Raphinha celebrou a oportunidade de se despedir do torcedor brasileiro antes de viajar aos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo, mas também foi sincero ao destacar aspectos que o Brasil pode evoluir. Após a vitória da Seleção sobre o Panamá por 6 a 2, neste domingo (31), no Maracanã, o astro do Barcelona analisou os pontos de atenção do time de Carlo Ancelotti.

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— O jogo foi importante para receber esse carinho do torcedor e também ver alguns pontos que a gente tem que melhorar. É importante, antes de começar a Copa, a gente ter esses amistosos para fazer alguns ajustes. Nada melhor que terminar a nossa preparação no Brasil, diante do nosso torcedor. Então foi muito importante, fora a vitória e os gols, poder analisar o que a gente precisa melhorar — avaliou em entrevista ao "SporTV".

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Para o jogador, o Brasil pode principalmente ditar melhor o ritmo dos jogos.

— Acho que (precisamos melhorar) o entendimento do jogo, quando controlar melhor o jogo e quando atacar mais rápido. Vai ser importante a gente chegar na competição mais calejado nesse sentido. Acho que tiveram momentos no jogo em que a gente poderia ter controlado melhor, outros em que a gente poderia ter acelerado mais. São detalhes que, ao longo dos dias que a gente tem agora, vamos poder melhorar — concluiu.

Endrick, Raphinha e Lucas Paquetá conversam após o fim do jogo amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Brasil de Raphinha vai para os Estados Unidos

Agora, os comandados de Carlo Ancelotti viram a chave para o calendário nos Estados Unidos antes do Mundial, com amistoso marcado para o próximo sábado (6), em Cleveland, contra o Egito. O jogo será o último teste do Brasil antes da estreia na Copa. O Egito também se prepara de olho nos compromissos do Grupo G, contra Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

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A delegação brasileira viaja nesta segunda-feira (1º) rumo aos Estados Unidos para dar início à concentração e ajustes de olho na estreia no Mundial, que será no dia 13, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.