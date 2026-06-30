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Neymar brinca sobre provocação, titulares aparecem de tênis e Brasil inicia preparação

Titulares permaneceram na academia durante boa parte da atividade, enquanto Neymar voltou a provocar o "economista alemão" no CT

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 12:56
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Carlo Ancelotti conversa com jogadores que foram titulares contra o Japão
Carlo Ancelotti conversa com jogadores que foram titulares contra o Japão (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira realizou na manhã desta terça-feira (30), no CT de Columbia Park, atividades após vencer o Japão e garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Durante o período em que a imprensa teve acesso à atividade, quem participou do treino do Brasil foram apenas os jogadores que atuaram pouco ou não entraram na última partida.

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    • Os titulares permaneceram inicialmente na academia, realizando um trabalho regenerativo, e só apareceram no gramado na reta final do período aberto aos jornalistas. O grupo estava de tênis. O treino ainda contou Neymar ironizando o guru alemão.

    Como foi o treino da Seleção Brasileira após a classificação na Copa do Mundo

    Os primeiros jogadores a entrarem em campo foram Éderson e Léo Pereira. Antes do início das atividades, o elenco se reuniu no centro do gramado para ouvir as orientações de Davide Ancelotti, auxiliar técnico da Seleção e filho de Carlo Ancelotti.

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    Nos 15 minutos liberados para a imprensa, os jogadores de linha foram divididos em dois grupos para o aquecimento. Em um deles estavam Léo Pereira, Éderson, Fabinho, Bremer e Neymar. No outro, participaram Alex Sandro, Igor Thiago, Ibañez, Danilo Santos e Luiz Henrique. Posteriormente, foi realizado um trabalho de ataque x defesa, com dois golzinhos.

    Jogadores da Seleção Brasileira durante treino nesta terça-feira
    Jogadores da Seleção Brasileira durante treino nesta terça-feira (Foto: Reprodução)

    Enquanto isso, os goleiros Weverton, Ederson e Léo Nannetti realizaram um treinamento específico, separado do restante do elenco.

    Titulares fazem trabalho regenerativo e aparecem no campo de tênis

    Os jogadores que iniciaram a vitória sobre o Japão permaneceram na academia durante a maior parte do período aberto à imprensa, cumprindo um cronograma regenerativo. Nos minutos finais de acesso dos jornalistas, eles apareceram no gramado, todos de tênis, após concluírem as atividades internas. Gabriel Martinelli, por exemplo, foi visto caminhando pelo campo enquanto comia uma banana.

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    Jogadores da Seleção Brasileira que enfrentaram o Japão de tênis no gramado
    Jogadores da Seleção Brasileira que enfrentaram o Japão de tênis no gramado (Foto: Reprodução)

    Na sequência, um grupo de titulares se reuniu com o técnico Carlo Ancelotti. Entre eles estavam Vini Jr, Gabriel Magalhães, Danilo e Rayan. Endrick, que entrou no segundo tempo da partida, também participou da conversa com o treinador.

    Lucas Paquetá e Casemiro, que apresentaram incômodos físicos, também não participaram do treino em campo e seguiram um planejamento específico nas dependências internas do CT.

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    Neymar repete brincadeira com "economista alemão"

    Mesmo em um treino de recuperação, houve espaço para descontração. Neymar, no momento em que entrava no campo, voltou a brincar com a história do "economista alemão", que previu, erroneamente, a eliminação da Seleção Brasileira.

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    Neymar chega ao treino da Seleção Brasileira caminhando ao lado de Alex Sandro
    Neymar chega ao treino da Seleção Brasileira caminhando ao lado de Alex Sandro (Foto: Reprodução)

    Elenco ganha folga após o treino

    Após o treino desta terça-feira, a comissão técnica concedeu um período de descanso ao elenco. Os jogadores serão liberados depois do almoço e só voltarão a se reapresentar no fim da tarde de quarta-feira.

    Assim, a próxima atividade da Seleção Brasileira está marcada apenas para quinta-feira, quando Ancelotti iniciará a preparação para o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo.

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    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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