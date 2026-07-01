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Lesões voltam a assombrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

No último Mundial, cinco jogadores sofrerem lesões nos primeiros três jogos

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
01/07/2026 06:55
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Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo
Lucas Paquetá é mais um que vira desfalque em meio à Copa (Foto: Alex Slitz /Getty Images via AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Problema que marcou a campanha da Seleção Brasileira no Mundial do Catar em 2022, as lesões de titulares voltam a assombrar o Brasil nesta Copa do Mundo. Em quatro jogos até aqui, Carlo Ancelotti já perdeu dois jogadores por contusão, e isso que precisou cortar um antes mesmo da estreia no Mundial.

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    O caso mais recente é de Lucas Paquetá, diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador sentiu a região ao final do primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda-feira (29 de junho). A CBF não revelou qual a gravidade, mas o Lance! apurou que Paquetá dificilmente ele terá condições de voltar antes de uma eventual final de Copa do Mundo.

    Lesão similar tem mantido o atacante Raphinha de fora dos treinamentos desde a segunda rodada. O jogador também sentiu o posterior da coxa minutos antes do fim do primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Desde então, tem feito tratamento intensivo e não foi mais visto nos treinamentos.

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    Nos dois casos, a equipe médica da Seleção não deu prazo para retorno. Raphinha está fora de combate há 12 dias, e como ainda precisa voltar a treinar com bola tem poucas chances de estar em campo diante da Noruega no domingo (5), no MetLife.

    E antes mesmo de iniciar a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti precisou cortar Wesley, então titular da lateral direita, após o jogador sofrer lesão muscular no adutor da coxa direita durante o último amistoso preparatório (vitória por 2 a 1 sobre o Egito). 

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    Como se não bastasse, o técnico da Seleção só foi ter o atacante Neymar à disposição para o terceiro jogo do Mundial, após o atacante passar três semanas se recuperando de lesão na panturrilha.

    Neymar, Paquetá e Endrick, durante Brasil x Japão
    Neymar e Endrick apoiam Paquetá após meia sentir lesão (Foto: Alex Slitz /Getty Images via AFP)

    A sequência de lesões musculares começa a lembrar o drama vivido pela Seleção em 2022, quando cinco jogadores se contundiram entre a primeira rodada da Copa do Mundo e o jogo de oitavas de final. Três deles estão novamente com o Brasil neste Mundial.

    Naquele ano, Neymar e Danilo sofreram lesões ligamentares de tornozelo na partida de estreia, diante da Sérvia. Ambos só voltaram a ficar à disposição para o primeiro jogo do mata-mata, com a Coreia do Sul.

    Alexsandro foi outro jogador dos que estão novamente convocados que se contundiu naquela Copa do Mundo. Foi o único caso de lesão muscular (quadril esquerdo), desfalcando o Brasil também por dois jogos.

    Os dois casos mais graves acabariam aparecendo na terceira partida daquele Mundial. O lateral Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus sentiram lesões de joelho na derrota para Camarões e acabaram cortados da Copa do Mundo.

    Agora, a comissão técnica tem ao menos a expectativa de poder contar com Raphinha e Paquetá caso o Brasil avance no Mundial. Vale lembrar que não é mais possível convocar novos jogadores; a Fifa permite trocas apenas em eventual lesão de goleiro.

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