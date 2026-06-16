Raphinha, Bruno Guimarães e Magalhães voltam a treinar na Seleção Jogadores retornam as atividades após serem poupados para controle de carga

MORRISTOWN (EUA) — A Seleção Brasileira teve boas notícias nesta terça-feira (16), no centro de treinamento do New York Red Bulls. O zagueiro Gabriel Magalhães, o volante Bruno Guimarães e o atacante Raphinha participaram normalmente das atividades comandadas por Carlo Ancelotti e afastaram qualquer preocupação para a partida contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

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O trio havia sido preservado da atividade de segunda-feira (15) por controle de carga, procedimento cada vez mais comum em grandes competições de curta duração e com pouco tempo de recuperação entre uma partida e outra. Na ocasião, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães apareceram no gramado utilizando tênis e apenas caminharam durante os 15 minutos iniciais liberados para a imprensa. Antes disso, ambos realizaram trabalhos específicos na academia do CT.

A situação de Raphinha também chamou atenção após a estreia diante do Marrocos. Um dos jogadores mais exigidos fisicamente na partida, o atacante deixou o campo bastante desgastado após o empate por 1 a 1, em Nova Jersey. O camisa 11 terminou o confronto com bolhas nos pés e precisou retirar as chuteiras logo após o apito final, sentando-se no gramado visivelmente esgotado.

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Dois dias depois, porém, o cenário é completamente positivo. Raphinha treinou sem restrições e participou normalmente das atividades ao lado dos companheiros, indicando que estará à disposição para o compromisso diante dos haitianos.

Outra presença que chamou a atenção foi a de Neymar. Em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 deu mais um passo importante em seu processo de retorno. O atacante voltou a realizar atividades no campo, acompanhado de perto pela preparação física da Seleção. Em determinado momento do treinamento, Neymar chegou a calçar as chuteiras e realizou exercícios com bola, uma evolução importante dentro do cronograma estabelecido pelo departamento médico.

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Embora ainda não exista confirmação sobre seu retorno aos jogos, os sinais observados nos últimos dias aumentam o otimismo da comissão técnica para contar com o craque ainda durante a fase de grupos.

Após o empate na estreia, o Brasil soma um ponto e ocupa a terceira colocação do Grupo C. A Escócia lidera a chave com três pontos, enquanto Marrocos aparece em segundo lugar, também com um ponto, levando vantagem nos critérios de desempate. Diante do Haiti, a equipe de Ancelotti busca a primeira vitória no Mundial para entrar de vez na disputa pelas primeiras posições e encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Raphinha durante treino da Seleção Brasileira nos EUA (Foto: Divulgação/CBF)

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