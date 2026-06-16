logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Raphinha, Bruno Guimarães e Magalhães voltam a treinar na Seleção

Jogadores retornam as atividades após serem poupados para controle de carga

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
16/06/2026 16:32
Favorite o Lance! no Google
Bruno Guimarães tenta a finalização em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Bruno Guimarães tenta a finalização em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

MORRISTOWN (EUA) — A Seleção Brasileira teve boas notícias nesta terça-feira (16), no centro de treinamento do New York Red Bulls. O zagueiro Gabriel Magalhães, o volante Bruno Guimarães e o atacante Raphinha participaram normalmente das atividades comandadas por Carlo Ancelotti e afastaram qualquer preocupação para a partida contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • Neymar trabalhou em campo no treino fechado desta terça-feira (Foto: Reprodução/CBF)

    Direto dos EUA: Neymar treina em campo, e volta à Seleção fica mais próxima

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Lance!

    No banco, Endrick desabafa com Neymar durante estreia do Brasil na Copa: ‘Se eu pudesse’

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia
  • Douglas Santos durante treino da Seleção Brasileira nos Estadps Unidos

    Douglas Santos: ‘O primeiro pensamento é vencer o Haiti, mas sem soberba’

    Seleção Brasileira
    Há 5 horas

    • O trio havia sido preservado da atividade de segunda-feira (15) por controle de carga, procedimento cada vez mais comum em grandes competições de curta duração e com pouco tempo de recuperação entre uma partida e outra. Na ocasião, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães apareceram no gramado utilizando tênis e apenas caminharam durante os 15 minutos iniciais liberados para a imprensa. Antes disso, ambos realizaram trabalhos específicos na academia do CT.

    A situação de Raphinha também chamou atenção após a estreia diante do Marrocos. Um dos jogadores mais exigidos fisicamente na partida, o atacante deixou o campo bastante desgastado após o empate por 1 a 1, em Nova Jersey. O camisa 11 terminou o confronto com bolhas nos pés e precisou retirar as chuteiras logo após o apito final, sentando-se no gramado visivelmente esgotado.

    continua após a publicidade

    Dois dias depois, porém, o cenário é completamente positivo. Raphinha treinou sem restrições e participou normalmente das atividades ao lado dos companheiros, indicando que estará à disposição para o compromisso diante dos haitianos.

    Outra presença que chamou a atenção foi a de Neymar. Em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 deu mais um passo importante em seu processo de retorno. O atacante voltou a realizar atividades no campo, acompanhado de perto pela preparação física da Seleção. Em determinado momento do treinamento, Neymar chegou a calçar as chuteiras e realizou exercícios com bola, uma evolução importante dentro do cronograma estabelecido pelo departamento médico.

    continua após a publicidade

    Embora ainda não exista confirmação sobre seu retorno aos jogos, os sinais observados nos últimos dias aumentam o otimismo da comissão técnica para contar com o craque ainda durante a fase de grupos.

    Após o empate na estreia, o Brasil soma um ponto e ocupa a terceira colocação do Grupo C. A Escócia lidera a chave com três pontos, enquanto Marrocos aparece em segundo lugar, também com um ponto, levando vantagem nos critérios de desempate. Diante do Haiti, a equipe de Ancelotti busca a primeira vitória no Mundial para entrar de vez na disputa pelas primeiras posições e encaminhar a classificação para as oitavas de final.

    Raphinha cobra falta em treino da Seleção Brasileira
    Raphinha durante treino da Seleção Brasileira nos EUA (Foto: Divulgação/CBF)

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Seleção BrasileiraEstatísticas mostram quem se destacou e quem decepcionou na estreia do Brasil na Copa do MundoHá 47 minutos
    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Seleção BrasileiraBrasil tem maior probabilidade de classificação no Grupo C, seguido por Escócia e Marrocos; veja númerosHá 1 hora
    Wesley, Raphinha, Vini Jr e Neymar assistem ao segundo tempo de Brasil x Panamá do banco de reservas
    Copa do MundoErros em clássicos e acusação do Real de torcer pelo Barça: conheça o juiz de Brasil x HaitiHá 1 hora
    Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá
    Copa do MundoAusência de Rayan e Endrick vai na contramão de 'fórmula de sucesso' da Copa do MundoHá 1 hora
    Neymar trabalhou em campo no treino fechado desta terça-feira (Foto: Reprodução/CBF)
    Seleção BrasileiraDireto dos EUA: Neymar treina em campo, e volta à Seleção fica mais próximaHá 3 horas
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Fora de CampoZico manda recado a Ancelotti sobre Endrick na Copa: 'Sempre atento'Há 3 horas

    Mais LANCE!

    Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C
    Próximo adversário do Brasil se torna a pior seleção da Copa; entenda
    Atacante possivelmente não jogará a fase de grupos da Copa (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Vampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: 'Tira sonho'
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Haiti será o 50º adversário diferente do Brasil em Copas do Mundo
    Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Brasil x Haiti: arbitragem é definida com comissão 100% europeia
    Douglas Santos durante treino da Seleção Brasileira nos Estadps Unidos
    Douglas Santos: 'O primeiro pensamento é vencer o Haiti, mas sem soberba'
    Ex-lateral direito aponta problemas ofensivos na Amarelinha (Foto: Reprodução)
    Denílson propõe mudança radical na Seleção Brasileira; Felipão aprova
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Gol diante do Marrocos ampliou sequência positiva do Brasil de Ancelotti
    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Tironi no Lance!: Brasil apresentou pouco até aqui do que esta Copa exige
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Por que Endrick ainda não joga na Seleção? Lance! explica o cenário
    Felipe Melo confessou estar apreensivo com o retorno de Neymar a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Felipe Melo é sincero sobre retorno de Neymar contra o Haiti: 'Não vai'
    Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026)
    Estátua de Rocky Balboa com a bandeira do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Maldição de Rocky Balboa? Torcida do Flamengo desafiou superstição e vestiu estátua da cidade de jogo do Brasil
    Casal anunciou a gravidez através do canal no Youtube. (Foto: Reprodução)
    Bruna Biancardi anuncia gravidez com Neymar; veja