Raphinha, Bruno Guimarães e Magalhães voltam a treinar na Seleção
Jogadores retornam as atividades após serem poupados para controle de carga
MORRISTOWN (EUA) — A Seleção Brasileira teve boas notícias nesta terça-feira (16), no centro de treinamento do New York Red Bulls. O zagueiro Gabriel Magalhães, o volante Bruno Guimarães e o atacante Raphinha participaram normalmente das atividades comandadas por Carlo Ancelotti e afastaram qualquer preocupação para a partida contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.
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O trio havia sido preservado da atividade de segunda-feira (15) por controle de carga, procedimento cada vez mais comum em grandes competições de curta duração e com pouco tempo de recuperação entre uma partida e outra. Na ocasião, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães apareceram no gramado utilizando tênis e apenas caminharam durante os 15 minutos iniciais liberados para a imprensa. Antes disso, ambos realizaram trabalhos específicos na academia do CT.
A situação de Raphinha também chamou atenção após a estreia diante do Marrocos. Um dos jogadores mais exigidos fisicamente na partida, o atacante deixou o campo bastante desgastado após o empate por 1 a 1, em Nova Jersey. O camisa 11 terminou o confronto com bolhas nos pés e precisou retirar as chuteiras logo após o apito final, sentando-se no gramado visivelmente esgotado.
Dois dias depois, porém, o cenário é completamente positivo. Raphinha treinou sem restrições e participou normalmente das atividades ao lado dos companheiros, indicando que estará à disposição para o compromisso diante dos haitianos.
Outra presença que chamou a atenção foi a de Neymar. Em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha direita, o camisa 10 deu mais um passo importante em seu processo de retorno. O atacante voltou a realizar atividades no campo, acompanhado de perto pela preparação física da Seleção. Em determinado momento do treinamento, Neymar chegou a calçar as chuteiras e realizou exercícios com bola, uma evolução importante dentro do cronograma estabelecido pelo departamento médico.
Embora ainda não exista confirmação sobre seu retorno aos jogos, os sinais observados nos últimos dias aumentam o otimismo da comissão técnica para contar com o craque ainda durante a fase de grupos.
Após o empate na estreia, o Brasil soma um ponto e ocupa a terceira colocação do Grupo C. A Escócia lidera a chave com três pontos, enquanto Marrocos aparece em segundo lugar, também com um ponto, levando vantagem nos critérios de desempate. Diante do Haiti, a equipe de Ancelotti busca a primeira vitória no Mundial para entrar de vez na disputa pelas primeiras posições e encaminhar a classificação para as oitavas de final.
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