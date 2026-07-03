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Raphinha acelera recuperação e fica perto de voltar ao Brasil

Atacante deve retornar às quartas se a Seleção eliminar a Noruega

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
03/07/2026 05:07
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Raphinha corre durante o treino da Seleção Brasileira nos EUA
Raphinha corre durante o treino da Seleção Brasileira nos EUA (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Raphinha deu mais um passo importante no processo de recuperação e ficou ainda mais próximo de voltar a defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Na atividade realizada na última quinta-feira (2), no CT Columbia Park, em Morristown, o atacante trabalhou novamente no gramado sob supervisão dos departamentos de preparação física e fisioterapia da CBF, confirmando a evolução no tratamento da lesão na parte posterior da coxa direita.

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    • O camisa 11 já recebeu alta do departamento médico da Seleção e agora está na fase de transição física, considerada a última etapa antes da liberação definitiva para os treinamentos com o restante do elenco. Durante a atividade, Raphinha realizou exercícios específicos de mudança de direção, aceleração, piques e tiros de velocidade, respondendo bem à carga aplicada pela comissão técnica.

    A movimentação foi acompanhada de perto pelos profissionais responsáveis pela recuperação do atacante, que demonstrou segurança durante os trabalhos e não apresentou qualquer limitação aparente. O planejamento da comissão técnica, no entanto, segue sendo conduzido com cautela para evitar qualquer risco de recaída em um momento decisivo da competição.

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    Apesar da evolução, Raphinha ainda não deverá ficar à disposição de Carlo Ancelotti para o confronto contra a Noruega, marcado para este domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A tendência é que o atacante acompanhe a delegação até o estádio e permaneça no banco de reservas, repetindo a estratégia utilizada com Neymar na estreia diante do Marrocos. Assim, ele não deve ser relacionado para a partida e ficará apenas ao lado do grupo durante o compromisso.

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    • A ausência do atacante já havia sido sentida nas oitavas de final. Ainda em recuperação, Raphinha sequer viajou para Houston, onde a Seleção Brasileira derrotou o Japão por 2 a 1 e garantiu vaga na fase seguinte da competição.

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    Internamente, porém, a expectativa é bastante positiva. A comissão técnica trabalha com a possibilidade de contar com o atacante nas quartas de final, caso o Brasil confirme a classificação diante da Noruega. Se avançar, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e México, em partida marcada para o dia 11 de julho, em Miami.

    Caso o cronograma seja cumprido, Raphinha chegará à próxima fase completamente recuperado e poderá reforçar um setor ofensivo que ganhou novas alternativas durante sua ausência. A expectativa é que os próximos treinamentos sejam decisivos para determinar quando o atacante será reintegrado às atividades com bola ao lado dos demais companheiros, passo final antes de voltar a ser relacionado para uma partida oficial da Seleção Brasileira.

    Raphinha dá um pique durante treino da Seleção Brasileira
    Raphinha dá um pique durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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