Raphinha acelera recuperação e fica perto de voltar ao Brasil
Atacante deve retornar às quartas se a Seleção eliminar a Noruega
MORRISTOWN, NJ (EUA) - Raphinha deu mais um passo importante no processo de recuperação e ficou ainda mais próximo de voltar a defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Na atividade realizada na última quinta-feira (2), no CT Columbia Park, em Morristown, o atacante trabalhou novamente no gramado sob supervisão dos departamentos de preparação física e fisioterapia da CBF, confirmando a evolução no tratamento da lesão na parte posterior da coxa direita.
O camisa 11 já recebeu alta do departamento médico da Seleção e agora está na fase de transição física, considerada a última etapa antes da liberação definitiva para os treinamentos com o restante do elenco. Durante a atividade, Raphinha realizou exercícios específicos de mudança de direção, aceleração, piques e tiros de velocidade, respondendo bem à carga aplicada pela comissão técnica.
A movimentação foi acompanhada de perto pelos profissionais responsáveis pela recuperação do atacante, que demonstrou segurança durante os trabalhos e não apresentou qualquer limitação aparente. O planejamento da comissão técnica, no entanto, segue sendo conduzido com cautela para evitar qualquer risco de recaída em um momento decisivo da competição.
Apesar da evolução, Raphinha ainda não deverá ficar à disposição de Carlo Ancelotti para o confronto contra a Noruega, marcado para este domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A tendência é que o atacante acompanhe a delegação até o estádio e permaneça no banco de reservas, repetindo a estratégia utilizada com Neymar na estreia diante do Marrocos. Assim, ele não deve ser relacionado para a partida e ficará apenas ao lado do grupo durante o compromisso.
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A ausência do atacante já havia sido sentida nas oitavas de final. Ainda em recuperação, Raphinha sequer viajou para Houston, onde a Seleção Brasileira derrotou o Japão por 2 a 1 e garantiu vaga na fase seguinte da competição.
Internamente, porém, a expectativa é bastante positiva. A comissão técnica trabalha com a possibilidade de contar com o atacante nas quartas de final, caso o Brasil confirme a classificação diante da Noruega. Se avançar, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e México, em partida marcada para o dia 11 de julho, em Miami.
Caso o cronograma seja cumprido, Raphinha chegará à próxima fase completamente recuperado e poderá reforçar um setor ofensivo que ganhou novas alternativas durante sua ausência. A expectativa é que os próximos treinamentos sejam decisivos para determinar quando o atacante será reintegrado às atividades com bola ao lado dos demais companheiros, passo final antes de voltar a ser relacionado para uma partida oficial da Seleção Brasileira.
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