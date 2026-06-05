Seleção é recebida em Cleveland com festa de torcedores

CLEVELAND, OH (EUA) - A Seleção Brasileira chegou com uma pequena festa a Cleveland para o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Cerca de 50 torcedores recepcionaram a equipe do técnico Carlo Ancelotti no hotel onde o grupo ficará concentrado para o jogo deste sábado (6). Brasil e Egito se enfrentam no Huntington Field a partir das 19h (de Brasília).

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➡️Brasil x Egito mobiliza Anderson Varejão e mascotes da Seleção e do Cavaliers

A delegação chegou ao hotel às 19h18 locais (20h18) em Brasília. Os primeiros jogadores entraram rapidamente ao local da concentração, o que gerou protestos de alguns torcedores. Na sequência, porém, Endrick, Marquinhos, Matheus Cunha, Fabinho, Raphinha, Casemiro e Danilo pararam por cerca de cinco minutos para autografar camisas e fazer selfies, levando a torcida ao delírio.

A presença da Seleção em Cleveland mobiliza a comunidade brasileira da região, formada por cerca de mil e quinhentas famílias, e também brasileiros que moram em outros estados. A cidade tem porte médio, com 360 mil habitantes, respira esportes — além do Cleveland Cavaliers, da NBA, há ainda o Guardians, que disputa a MLB, e o Browns, da NFL — e nunca teve uma partida de futebol tão importante quanto Brasil x Egito.

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Na manhã desta sexta-feira, véspera do jogo, uma ação foi realizada com os mascotes do Brasil e do Cleveland Cavaliers. O ex-jogador de basquete Anderson Varejão, que é embaixador do Cavs, participou do "esquenta" para a partida.

Além do amistoso, a Seleção não fará nenhuma outra atividade em Cleveland. Os jogadores fizeram o último treino antes da partida ainda em Morristown. O grupo agora descansa e viaja de volta ao estado de Nova Jersey logo após o jogo com os egípcios.

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Endrick foi dos mais atenciosos com os torcedores em frente ao hotel em Cleveland (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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