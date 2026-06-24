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Preço fixo e união de organizadas: torcida do Brasil tem 'operação de guerra' para a Copa

Lance! entrevistou integrantes do MVA, que detalharam política de repasse de entradas da CBF ao movimento, com ingressos disponibilizados por US$ 60 para todos os jogos da Seleção na competição

PorVitor PalharesEnviado especial
24/06/2026 10:08
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MIAMI (FL) — Parte da torcida do Brasil presente nos Estados Unidos para a Copa do Mundo encontrou uma alternativa para escapar dos altos preços dos ingressos, que ultrapassam US$ 1.500 (em sites de revenda) para a partida contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

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    Integrantes mais antigos do Movimento Verde Amarelo (MVA), que possuem o plano Gold de associação, conseguem comprar entradas para os jogos da seleção por US$ 60. O valor é fixo, independentemente do estádio, do adversário ou da fase da competição, segundo apuração do Lance!.

    De acordo com torcedores ouvidos pela reportagem, os ingressos eram repassados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que dispõe de parte da carga de entradas para os jogos da seleção brasileira, a grupos organizados de torcedores, como o MVA.

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    — Eles fizeram preço de torcedor. A Fifa tem algumas categorias, os jogos que a gente acompanhou saíram por US$ 60 dólares, que é o preço da Fifa. Ninguém conseguiu ingresso de graça, a gente simplesmente teve acesso a esses ingressos de torcedores que a CBF libera para algumas torcidas. Isso foi muito legal, porque os ingressos são absurdos... Miami está fora de cogitação — disse Guilherme de Paola, membro do MVA.

    A CBF costuma receber, em jogos do Brasil na Copa do Mundo, cerca de 8 a 10% da capacidade do estádio em ingressos. Os mesmo são repassados para patrocinadores, familiares, dirigentes, além de movimentos de torcida, como citado anteriormente.

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    O Hard Rock Stadium tem capacidade para 64.478 torcedores durante a Copa do Mundo, segundo dados da Fifa. Com isso, a CBF deve receber cerca de 6.400 ingressos para o confronto que pode garantir a liderança do Grupo C à Seleção Brasileira.

    Torcidas organizadas juntas pelo Brasil na Copa

    Entre os contemplados com ingressos a preços reduzidos estão integrantes de torcidas organizadas de clubes do futebol brasileiro. A iniciativa faz parte de uma ação do Movimento Verde Amarelo (MVA), em conjunto com outras entidades, para ampliar o clima de arquibancada nos jogos da Seleção Brasileira.

    Para isso, foram criadas novas músicas, baterias foram trazidas do Brasil e foi estabelecido um código de conduta para os torcedores. As regras incluem a proibição do uso de camisas de torcidas organizadas brasileiras, de cânticos ligados a clubes e de bandeirões que não sejam em apoio à seleção.

    O descumprimento das normas pode resultar na perda do acesso aos ingressos com preços reduzidos. Até o momento, torcidas organizadas de dois grandes clubes brasileiros receberam advertências por condutas consideradas incompatíveis com o código de conduta.

    — É importante a gente frisa a iniciativa que o MVA trouxe de união das torcidas organizadas, as maiores do país, torcendo em paz. Torcendo para o Brasil, cada um obviamente dentro da sua organizada, mas todos unidos em prol da Seleção, sem rivalidade — detalhou Mauricio Guímaro, integrante da Leões da Fabulosa, torcida organizada da Portuguesa.

    Torcedores do Brasil, membros do MVA, comentam política de preço de ingressos na Copa do Mundo e união de torcidas organizadas em prol da Seleção
    Membros do MVA detalham política de ingressos para jogos do Brasil na Copa do Mundo e a união das torcidas organizadas (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

    Seleção Brasileira busca a classificação

    Com 4 pontos em duas partidas, o Brasil lidera o Grupo C e precisa de apenas um empate para se classificar ao mata-mata. Para garantir a primeira posição, contudo, o time de Ancelotti precisa pontuar e torcer para que o Marrocos, que enfrenta o Haiti no mesmo horário, alcance o mesmo resultado e não tire dois gols de diferença.

    A Escócia, por sua vez, precisa vencer o Brasil para garantir classificação. Empate ou derrota mantém a seleção com chances de conquistar uma das vagas entre os melhores terceiros colocados.

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