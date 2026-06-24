Brasil precisa vencer a Escócia para garantir liderança na Copa do Mundo
Seleções se enfrentam em Miami no último jogo do Grupo C do Mundial
MIAMI, FL (EUA) - A Seleção Brasileira entra em campo a partir das 19h (de Brasília) desta quarta-feira (24) precisando de apenas um empate para assegurar a classificação matemática aos playoffs da Copa do Mundo. Mas o Brasil quer vencer, e bem, a Escócia para assegurar a liderança do Grupo C e seguir sua trajetória rumo ao Hexa apenas nos Estados Unidos, sem precisar fazer longos deslocamentos. Para completar, o jogo desta quarta tem outro atrativo: o retorno de Neymar.
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O atacante foi bastante assediado pelos torcedores que recepcionaram a Seleção Brasileira na noite dessa terça-feira em Fort Lauderdale. Ao lado de Vini Jr, Neymar distribuiu autógrafos e se mostrou bem à vontade. É provável que ele comece no banco, mas a tendência é de que Carlo Ancelotti o coloquem em campo em algum momento do jogo.
— O Neymar está disponível. Trabalhou bem essa semana, se preparou bem para o jogo. Pode jogar com os outros jogadores. Estamos muito contentes que ele esteja de volta, porque, obviamente, com a qualidade que tem, pode ajudar o time — declarou Ancelotti na véspera de Brasil x Escócia.
O treinador manteve o mistério sobre a escalação, mas sugeriu utilizar Rayan no ataque para a vaga de Raphinha.
— Rayan, quando entrou no lugar de Raphinha, fez bom jogo. Rayan tem muito potencial nesse aspecto. Tenho outros jogadores que podem se adaptar a esse sistema, mas, se temos amplitude, Rayan pode fazer isso.
BRASIL X ESCÓCIA
Quando: quarta-feira, 24 de junho de 2026
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada), CazéTV e GETV (streaming)
Prováveis escalações
BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique), Vini Jr e Matheus Cunha (Téc. Carlo Ancelotti)
ESCÓCIA: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. (Téc. Steve Clarke.)
Arbitragem
Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano)
Histórico de confrontos
Brasil e Escócia se enfrentaram dez vezes ao longo da história. A Seleção Brasileira venceu oito partidas, e houve ainda dois empates.O último confronto aconteceu em 2011, com vitória brasileira por 2 a 0.
Como chegam as equipes
Depois de estrear com empate frustrante por 1 a 1 com o Marrocos, o Brasil melhorou na vitória por 3 a 0 diante do Haiti e dá indícios de que pode engrenar na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti não contará com Raphinha, mas poderá colocar Neymar.
A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 na estreia e perdeu para o Marrocos pelo mesmo placar no segundo jogo. A seleção europeia costuma privilegiar o sistema defensivo e explorar eventuais espaços para matar o jogo nos contra-ataques.
Impacto que vitória, empate ou derrota teria para cada um
Com 4 pontos em duas partidas, o Brasil lidera o Grupo C e precisa de apenas um empate para se classificar ao mata-mata. Para garantir a primeira posição, contudo, o time de Ancelotti precisa pontuar e torcer para que o Marrocos, que enfrenta o Haiti no mesmo horário, alcance o mesmo resultado e não tire dois gols de diferença.
A Escócia, por sua vez, precisa vencer o Brasil para garantir classificação. Empate ou derrota mantém a seleção com chances de conquistar uma das vagas entre os melhores terceiros colocados.
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