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Notícia sobre lesão de Raphinha na Copa do Mundo movimenta torcedores

Jogador saiu de campo lesionado em Brasil x Haiti

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 17:53
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Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

O atacante Raphinha não completou a partida entre Brasil e Haiti, da última sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o camisa 11 deixou o reclamando de dores na perna direita.

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    Após exames realizados, o atleta foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita. Agora, ele passará por um "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

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    No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos jogos.

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    A recorrência do problema físico do jogador viralizou nas redes sociais. Torcedores brasileiros lamentaram o ocorrido. Veja abaixo:

    Como foi Brasil x Haiti?

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.

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