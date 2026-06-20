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'Cadê a cerveja?': Galvão Bueno mostra bastidores de Brasil x Haiti

Com a vitória, Amarelinha assume a liderança do grupo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/06/2026 18:32
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Narrador publicou bastidores de transmissão nas redes sociais (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
Narrador publicou bastidores de transmissão nas redes sociais (Foto: Rogério Pallatta/SBT)

Em clima de vitória do Brasil contra Haiti, o narrador do SBT e Amazon Prime, Galvão Bueno, postou via redes sociais os bastidores da preparação para a exibição do jogo mais esperado na última semana pelos brasileiros.

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    • O primeiro gol saiu aos 24 minutos de jogo, após jogada de Vinicius Júnior pela esquerda, que finalizou, e, no rebote do goleiro Johny Placide, a bola sobrou para Matheus Cunha, que marcou para o Brasil. 12 minutos depois, aos 36, a dupla brasileira funcionou novamente. O camisa 7 acionou o jogador do Manchester United, que, de perna esquerda, acertou o ângulo direito do arqueiro do Haiti.

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    Na reta final da primeira etapa, foi a vez do astro do Real Madrid deixar a sua marca. Vini recebeu passe por elevação de Lucas Paquetá e bateu rasteiro para fazer 3 a 0 para a equipe de Carlo Ancelotti.

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    Bastidores de Brasil x Haiti na perspectiva de Galvão Bueno

    O narrador foi a principal voz do SBT a passar as emoções da vitória do Brasil sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), por 3 a 0. Galvão esteve acompanhado de Alexandre Pato, Mauro Beting e Muricy Ramalho

    Como foi Brasil x Haiti?

    Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

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    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo.

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    Galvão foi o narrador de Brasil x Haiti no SBT (Foto: Divulgação)
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