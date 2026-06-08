Bruno Guimarães: 'Muita gente faz coisa só para aparecer'

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Um dos jogadores que mais atuaram pela Seleção no atual ciclo, e titular incontestável desde que Carlo Ancelotti assumiu a equipe, o volante Bruno Guimarães está confiante no desempenho do Brasil na Copa do Mundo — e minimizou as declarações de quem vê a Seleção como coadjuvante no torneio que começa esta semana.

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Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (8), o jogador foi perguntado sobre o tema. E o repórter citou uma entrevista do ex-jogador Hugo Sánchez, lenda do futebol mexicano, que colocou o Brasil em sexto lugar entre os favoritos a conquistar a Copa do Mundo.

— Eu acho que muita gente faz coisa para parecer. O Brasil, em qualquer competição que vai, é um dos favoritos. Ninguém tem cinco estrelas no peito, a gente sabe que isso não entra em campo, mas a gente está aqui para jogar o nosso melhor, o nosso futebol — declarou Bruno Guimarães.

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O volante da Seleção Brasileira citou os jogadores de ataquel e a reverência que o futebol brasileiro detém na Inglaterra, onde Bruno Guimarães joga.

— Temos grandes jogadores brilhando nos maiores clubes do mundo, caso do Vini Jt, do Raphinha. Então a gente tem que dar o devido respeito à nossa Seleção, aos nossos jogadores. Acredito que muita gente, principalmente na Inglaterra, com todas as pessoas que eu falo no meu time, respeitam muito o Brasil. A gente se sente respeitado. Mas dentro de campo tudo pode acontecer, e eu acredito que o Brasil vai ser sempre um dos favoritos.

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Bruno Guimarães é um dos pilares da Seleção de Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Bruno Guimarães

ESCALAÇÃO E ESQUEMA DE JOGO PARA BRASIL X MARROCOS

— Eu não posso te contar porque nem eu sei. Mas, cara, acho que a nossa dinâmica, ter um jogador a mais no meio, principalmente para esse último jogo, foi muito interessante. Acho que a gente teve muito mais dinâmicas de um-dois, de tabela. Tivemos muitas chances, principalmente no primeiro tempo, para marcar mais gols. E acabamos perdendo um pouco nas finalizações. Acho que eu tenho um de entrosamento com o Paquetá também desde o Lyon., a gente já se conhece muito bem, então ficou um pouco mais fácil para jogar. Mas isso cabe ao mister. Se vai ser o 4-4-2, o 4-3-3, enfim, a gente está aí para, do jeito que ele colocar as peças no campo, desempenhar o melhor possível.

BRUNO GUIMARÃES FALA SE BRASIL PODE JOGAR COM LINHAS BAIXAS

— Acho que sim, acho que foi muito importante naquela Champions que ele (Ancelotti) ganhou com o Real Madrid, a segunda, no caso. Eles jogaram com linha baixa, contra-ataque muitas vezes. A gente sabe que a gente tem jogador muito rápido na frente. Acho que é algo que a gente já vem trabalhando, já vem pensando também, mas fica a questão do mister decidir como que a gente vai jogar. Vejo isso com muito bons olhos, e é muito interessante ter esse jeito de jogar e essa variação de, às vezes, esperar um pouco mais sair no contra-ataque.

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