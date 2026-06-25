Japão, adversário do Brasil, é a maior vítima de Neymar pela Seleção Adversário do Brasil na Copa é o país que mais sofreu gols de Neymar

O Japão empatou com a Suécia por 1 a 1 na última rodada do Grupo F da Copa do Mundo e garantiu a classificação para a próxima fase como 2ª colocada. A posição faz com que os japoneses enfrentem o Brasil no primeiro jogo eliminatório da competição. Com o adversário dos brasileiros confirmado, uma das opções de ataque da Seleção conta com um ótimo retrospecto diante do Japão; o país é a maior vítima de Neymar vestindo a Amarelinha.

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Neymar marcou contra o Japão (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Aos 34 anos, o craque da Amarelinha já marcou 79 gols pelo Brasil, e 9 desse total foram contra o Japão, em cinco partidas diferentes. Em um amistosos disputado em 2014, Neymar chegou a marcar um poker (quatro gols) na vitória por 4 a 0 sobre a equipe asiática.

Veja a lista de países que mais sofreram gol de Neymar abaixo:

1 . Japão - O craque marcou 9 gols em 5 partidas disputadas contra o adversário do Brasil na 2ª fase da Copa do Mundo. 2 . Peru - A equipe sul-americana sofreu 6 gols de Neymar no total em 8 jogos disputados. Em uma partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em 2020. 3 . Estados Unidos e Bolívia - As duas seleções empatam no número de gols sofridos por Neymar. São cinco gols marcados contra cada uma delas. Foram somente duas partidas contra os EUA, e uma delas ficou marcada como a primeira partida e a primeira vez que o camisa 10 fez um gol vestindo a amarelinha, em 2010.

Saiba a data e hora do confronto entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira voltará a atuar pela Copa do Mundo contra o Japão, na próxima segunda-feira (29), às 14h. A partida é eliminatória e vale vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

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